В ЮНИСЕФ заявили, что каждую минуту страну покидают 55 детей, передает Informburo.kz.

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Три миллиона человек покинули Украину. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Сегодня мы преодолели ещё один страшный рубеж: Украину покинули три миллиона беженцев. Война должна прекратиться. Прямо сейчас", – написал Филиппо Гранди в Twitter.

8 марта сообщалось, что из страны были вынуждены уехать 2 млн человек.

По информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с момента начала военных действий Украину покинули полтора миллиона детей: беженцами становятся 75 тысяч девочек и мальчиков в день, сообщает сайт "Новости ООН"

"С 24 февраля десятки детей Украины были убиты. Многие другие получили ранения. И более 1,5 миллиона детей покинули страну. Только вдумайтесь – с начала войны ежедневно беженцами становятся в среднем более 75 тысяч детей. Каждый день. Ещё более шокирующая цифра: каждую минуту страну покидают 55 детей", – сказал пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

Он добавил, что украинские дети, прибывающие в соседние страны, сталкиваются с разного рода рисками, в том числе опасностью потеряться, оказаться без сопровождения взрослых, столкнуться с насилием, сексуальной эксплуатацией и оказаться в руках "торговцев людьми".

ЮНИСЕФ продолжает свою работу в Украине. Фонд отправляет грузы с товарами первой необходимости. По всей Украине Детский фонд увеличил число мобильных групп по защите детей – с 9 до 47. Они оказывают, в том числе, и психосоциальную помощь.