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Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы

КазТАГ

15 марта 2022, 21:54 |  Криминал

Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы, сообщает КазТАГ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы. По нему «работает» не алматинский департамент, а люди из головного – астанинского офиса АФМ. Сейчас Боранбаев водворен в ИВС. В ближайшие дни в Алматы будут проходить следственные мероприятия с его участием», - сообщил источник редакции КазТАГ во вторник.

Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой.

Фото из открытых источников