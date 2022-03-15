Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы
КазТАГ
15 марта 2022, 21:54 | Криминал
Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы, сообщает КазТАГ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы. По нему «работает» не алматинский департамент, а люди из головного – астанинского офиса АФМ. Сейчас Боранбаев водворен в ИВС. В ближайшие дни в Алматы будут проходить следственные мероприятия с его участием», - сообщил источник редакции КазТАГ во вторник.
Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой.
Фото из открытых источников
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