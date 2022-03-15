Сервис мгновенной онлайн-отправки подарочных сертификатов Giftery создан, чтобы облегчить процесс подбора подарков. Вам потребуется всего пара минут для того, чтобы выбрать достойный презент и порадовать виновника торжества.

Как это работает?

Сервис Giftery сотрудничает с различными российскими и зарубежными брендами. Всего в каталоге представлено более сотни различных наименований – «Спортмастер», Hoff, «Подружка», «Адамас», «ВкусВилл» и т.д. Для того чтобы сделать подарок, достаточно:

выбрать бренд, продукция которого будет максимально близка ценностям получателя,

выбрать номинал электронного подарочного сертификата,

указать адрес электронной почты, на которую будет отправлен подарок,

произвести оплату.

Почему электронный подарочный сертификат – это удобно?

С необходимостью дарить подарки люди сталкиваются несколько раз в год, и каждый раз им приходится находить ответы на следующие вопросы:

какой подарок выбрать, чтобы порадовать близкого человека, и при этом не повторяться,

как подобрать подарок, чтобы не выйти за рамки бюджета, ведь в преддверие крупных праздников, например, Нового года, 23 февраля, 8 марта, нужно поздравить большое количество людей,

как найти время на прогулки по магазинам и поиск подарков,

в какое время уместнее всего вручить подарок получателю, и как сделать это, находясь на расстоянии.

Электронные подарочные сертификаты позволяют решить каждую из этих задач с минимальными затратами времени, денег и сил.

Giftery Card выручит, если вы не знаете, что подарить!

Сервис Giftery предлагает интересное решение для самых взыскательных, для тех, кого сложно удивить – универсальную карту Giftery Card, которая не привязана к конкретному бренду.

Получив такую карту, человек может обменять ее на один или на несколько брендов, которые представлены в каталоге Giftery. Таким образом, получатель сможет сам решить, какой подарок выбрать, причем сделать это он сможет без спешки и суеты, хорошо все обдумав. Вы подарите близкому человеку свободу выбора и продемонстрируете тем самым свою заботу. Приятным бонусом является возможность оформить карту в уникальном стиле, например, с помощью личных фотографий.

Giftery– это экологично!

Дарить электронный сертификат, значит заботиться об окружающей среде, ведь таким образом вы отказываетесь от использования фактически одноразового пластика, а заодно и от упаковки.

Дарите незабываемые подарки, а о мелочах позаботитсяGiftery!

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