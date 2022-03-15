В этом году жителей областного центра порадуют традиционными мероприятиями ко дню весеннего равноденствия. Об этом сообщили в отделе культуры и развитие языков, физической культуры и спорта акимата города Костаная.

Фото из архива "НГ"

Празднования будут вестись сразу в нескольких местах - на площади возле областного акимата, в Сити-центре, а также в районах. Но основные мероприятия, конечно же, пройдут 22 марта в центре. Начало в 10.00.

Кроме того, 21 марта должны подвести итоги конкурса «Наурыз мейрамын бірге тойлайық!» на лучшее проведение праздника Наурыз во дворах микрорайона. Подведение состоится 21 марта . Призовой фонд 175 000 тенге: 1 место – 100 000 тенге, 2 место – 75 000 тенге, 3 место – 50 000 тенге.