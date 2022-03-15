Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
В этом году жителей областного центра порадуют традиционными мероприятиями ко дню весеннего равноденствия. Об этом сообщили в отделе культуры и развитие языков, физической культуры и спорта акимата города Костаная.
Фото из архива "НГ"
Празднования будут вестись сразу в нескольких местах - на площади возле областного акимата, в Сити-центре, а также в районах. Но основные мероприятия, конечно же, пройдут 22 марта в центре. Начало в 10.00.
Кроме того, 21 марта должны подвести итоги конкурса «Наурыз мейрамын бірге тойлайық!» на лучшее проведение праздника Наурыз во дворах микрорайона. Подведение состоится 21 марта . Призовой фонд 175 000 тенге: 1 место – 100 000 тенге, 2 место – 75 000 тенге, 3 место – 50 000 тенге.
|№
|Мероприятие
|Время
|1.
|Концерт«Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда»
|
17-18 марта, ж.м. Дружба, Амангельды
|2.
|Праздничная программа «Армысың, әз Наурыз!»
|21 марта, Костанай -2
|22 марта
|3.
|Работа юрточного городка - Выставка казахских головных уборов, национальной женской одежды («Аналарға кұрмет» мұражайы г.Алматы) - Выставка ювелирных украшений (обряды и традиции народа Казахстана)
|10.00
|4.
|Этнографический фестиваль
|- Конкурс «Бес саусақ - бір баурсақ» на лучшее приготовление баурсаков (10 казанов)
|10.00
|- Конкурс «Самаурыным кайнасын, дастарханым жайнасын» на быстрое разжигание самовара (10 самоваров)
|- Выставка - угощение «Ұлыс күні қазан толсын»
|- Выставка плова «Наурыз - дастарханы»
|Сити-центр (между зданиями ЦУМ и Бизнес- центр)
|5.
|Казахские национальные спортивные игры (қой көтеру, арқан тарту, қазақ күресі, тоғыз кұмалак, асык ату, аударыспақ )
|10.00 - 14.00
|Главная площадь (сцена у здания областного акимата)
|6.
|Театрализованное представление «Наурызтойымереке, салт-дәстүрімбереке»
|11.00 - 11.30
|7.
|Праздничная программа «Наурыз - шаттық!»
|11.30-12.30
|8.
|Концерт детских коллективов городской школы детского творчества «Наурызбай, Ұлысжандар!»
|12.30-14.00
|Сити-центр
|9.
|Конкурс «Алдар көсеніңсиқырлы тоны»
|12.00 - 14.00
|10.
|Концерт вокальной студии «Армандастар» и хора казахской песни «Ақ дарига»
|14.00 - 15.00
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