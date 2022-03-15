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Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?

15 марта 2022, 17:34 |  Культура

В этом году жителей областного центра порадуют традиционными мероприятиями ко дню весеннего равноденствия. Об этом сообщили в отделе культуры и развитие языков, физической культуры и спорта акимата города Костаная.

Фото из архива "НГ"

Празднования будут вестись сразу в нескольких местах - на площади возле областного акимата, в Сити-центре, а также в районах. Но основные мероприятия, конечно же, пройдут 22 марта в центре. Начало в 10.00. 

Кроме того, 21  марта должны подвести итоги конкурса «Наурыз мейрамын бірге тойлайық!» на лучшее проведение праздника Наурыз во дворах микрорайона. Подведение состоится 21 марта .  Призовой фонд 175 000 тенге: 1 место – 100 000 тенге, 2 место – 75 000 тенге, 3 место – 50 000 тенге.

Мероприятие Время
1. Концерт«Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда»

17-18 марта, ж.м. Дружба, Амангельды
2. Праздничная программа «Армысың, әз Наурыз!» 21 марта, Костанай -2
22 марта
3. Работа юрточного городка - Выставка казахских головных уборов, национальной женской одежды («Аналарға кұрмет» мұражайы г.Алматы) - Выставка ювелирных украшений (обряды и традиции народа Казахстана) 10.00
4. Этнографический фестиваль
- Конкурс «Бес саусақ - бір баурсақ» на лучшее приготовление баурсаков (10 казанов) 10.00
- Конкурс «Самаурыным кайнасын, дастарханым жайнасын» на быстрое разжигание самовара (10 самоваров)
- Выставка - угощение «Ұлыс күні қазан толсын»
- Выставка плова «Наурыз - дастарханы»
Сити-центр (между зданиями ЦУМ и Бизнес- центр)
5. Казахские национальные спортивные игры (қой көтеру, арқан тарту, қазақ күресі, тоғыз кұмалак, асык ату, аударыспақ ) 10.00 - 14.00
Главная площадь (сцена у здания областного акимата)
6. Театрализованное представление «Наурызтойымереке, салт-дәстүрімбереке» 11.00 - 11.30
7. Праздничная программа «Наурыз - шаттық!» 11.30-12.30
8.  Концерт детских коллективов городской школы детского творчества «Наурызбай, Ұлысжандар!» 12.30-14.00
Сити-центр
9. Конкурс «Алдар көсеніңсиқырлы тоны» 12.00 - 14.00
10. Концерт вокальной студии «Армандастар» и хора казахской песни «Ақ дарига» 14.00 - 15.00

 