Самую крупную сумму выделили управлению сельского хозяйства - 850 млн тенге потратят на формирование стабилизационного фонда продовольственных товаров. Вызвана эта мера ростом цен на социально-значимые продовольственные товары.

Изменения в бюджет на 2022-2024 годы представила на сессии маслихата Костанайской области руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА. Она сообщила, что причина перераспределения средств - свободный остаток в бюджете по итогам января 2022 года. Часть его по согласованию с депутатами распределили ранее. Теперь обсудили и одобрили расходование второй части.

Член постоянной комиссии маслихата по вопросам развития сельских территорий и аграрного производства Андрей ДВУРЕЧЕНСКИЙ попросил уточнить, какие именно товары предлагается закупить на 850 млн тенге.

- В первую очередь это мука, сахар, капуста и другое продовольствие, - ответила Мусагазина.

323 млн предложено выделить управлению координации занятости на оплату коммунальных услуг 4-х интернатов в связи с ростом тарифов, на оказание ежемесячной соцпомощи для 663 больных туберкулёзом (каждому по 10 МРП), на увеличение выплат детям-инвалидам, которые учатся на дому (с 9 000 до 24 500 тенге). Также на эти деньги купят микроавтобус с подъёмником для Костанайского реабилитационного центра.

- Управлению архитектуры и градостраительства - 302,5 млн тенге на завершение проекта строительства КНС к птицефабрике в Карабалыкском районе, - сообщила Мусагазина, - на строительство медпункта в селе имени Ахмета Байтурсынова, на разработку ПСД для строительства спортзала в селе Амантогай Амангельдинского района.

Ещё около 300 млн тенге предложено потратить на поддержку предпринимателей. Этими деньгами будут субсидировать часть ставки вознаграждения по кредитам в рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса 2025".

Также деньги выделят на ремонт дороги на ул. Сьянова в Костанае, на приобретение 6 единиц спецтехники для ГКП "Аркалыкская ТЭК", на благоустройство парка села Торгай Жангильдинского района, на ремонт помещения под кабинет рентгенолога в поликлинике в Аркалыке, на покупку микроавтобуса для дома ребенка “Дельфин” в Костанае. Планируют потратить средства на ремонт медпункта в селе Акколь.