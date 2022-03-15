Опубликован проект поправок в методику расчёта утилизационного платежа, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото Pixabay.com

На портале "Открытые НПА" опубликовали проект поправок в методику расчёта утилизационного платежа.

В документе представлены новые показатели базовой ставки и коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники. По всем категориям коэффициенты снижены в два раза.

Виды и категории транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники Базовая ставка Коэффициент 1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов,снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 50 МРП 0 С рабочим объёмом двигателя: До 1 000 см 3 50 МРП 1,5 От 1 001 см 3 до 2 000 см 3 50 МРП 3,5 От 2 001 см 3 до 3 000 см 3 50 МРП 5 Свыше 3 001 см 3 50 МРП 11,5 2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории "X") С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 50 МРП 0 Полной (технически допустимой максимальной) массой: До 2,5 тонн 50 МРП 3,5 От 2,501 тонн до 3,5 тонн 50 МРП 7,5 От 3,501 тонн до 5 тонн 50 МРП 7,5 От 5,01 тонн до 8 тонн 50 МРП 8 От 8,01 тонндо 12 тонн 50 МРП 9,5 От 12,01 тонн до 20 тонн, кроме седельных тягачей 50 МРП 10,5 От 20,01 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей 50 МРП 20,5 Седельные тягачи от 12 тонн до 50 тонн 50 МРП 11 3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702 С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 50 МРП 0 С рабочим объёмом двигателя: До 2 500 см 3 50 МРП 4 От 2 501 см 3 до 5 000 см 3 50 МРП 8 От 5 001 см 3 до 10 000 см 3 50 МРП 10,5 Свыше 10 001 см 3 50 МРП 13,5 4. Тракторы С номинальной мощностью двигателя: До 60 л.с. 50 МРП 2 От 61 л.с. до 130 л.с. 50 МРП 5,5 От 131 л.с. до 220 л.с. 50 МРП 17 От 221 л.с. до 340 л.с. 50 МРП 29 От 341 л.с. до 380 л.с. 50 МРП 29 Свыше 380 л.с. 50 МРП 40 5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные С номинальной мощностью двигателя: До 160 л.с. 50 МРП 9 От 161 л.с. до 220 л.с. 50 МРП 23 От 221 л.с. до 255 л.с. 50 МРП 32 От 256 л.с. до 325 л.с. 50 МРП 38 От 326 л.с. до 400 л.с. 50 МРП 38 Свыше 400 л.с. 50 МРП 45

В примечании отмечается, что в отношении седельных тягачей, используемых для международных перевозок, импортируемых транспортными компаниями, при наличии удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов до 1 января 2025 года применяется коэффициент 0.

Публичное обсуждение проекта продлиться до 31 марта 2022 года.