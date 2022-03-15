Костанайские полицейские в течение суток задержали рудничанина, который ограбил мужчину, ударив его монтировкой. Инцидент произошел 9 марта. Около 21.00 в ЦОУ УП г. Рудного поступило сообщение от мужчины, что на ул. Комсомольской неизвестный напал на него и похитил деньги.

- Прибывшей оперативно-следственной группе мужчина рассказал, что на площадке он услышал громкий стук. Открыв дверь, 51-летний горожанин увидел, что незнакомый мужчина пытается сломать дверь соседки-пенсионерки ручным инструментом, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Кстанайской области. - Сосед сделал замечание незнакомцу, в ответ он сразу же накинулся на мужчину.

Подозреваемый ударил монтировкой по голове потерпевшего и зашел в квартиру. Там он похитил портмоне, в котором было 15 тысяч тенге. После чего грабитель скрылся.

- Полицейским мужчина описал приметы нападавшего. Оперативники уже через несколько часов установили и задержали 40-летнего подозреваемого. Деньги он успел потратить, - добавили в ДП.

Рудничанин ранее был судим. Проводится расследование.

Как отметили в полиции, с начала года в Рудном совершено 12 грабежей, все раскрыты.