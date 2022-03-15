Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обратился к министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за ажиотажа с сахаром, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На заседании правительства премьер попросил министра сельского хозяйства рассказать о ситуации с обеспечением основными продовольственными товарами на рынках.

"Ербол Ширакбаевич, в социальных сетях распространяется информация о резком повышении спроса на рост продуктов, особенно на сахар", - обратился Смаилов.

"Мы с совместно с Министерством торговли и интеграции каждую неделю проводим анализ ситуации, держим на постоянном контроле, на сегодня около 1,3 миллиона тонн СЗПТ есть. В фондах сейчас данные запасы пополняются. В том числе муки имеется 144 тысячи тонн, риса - около 40 тысяч тонн, макарон - 21,5 тысячи тонн и порядка 900 тысяч тонн овощной продукции. Запасы продовольствия ежедневно обновляются, также имеются достаточные объемы сырья для производства товаров, поэтому ситуация стабильная", - сказал Карашукеев.

Он добавил, что объемов социально значимых продовольственных товаров достаточно.

"Что касается сахара, на сегодняшний день запасы составляют порядка 90 тысяч тонн. В стабфондах торговых объектов, на складах имеется 38,2 тысячи тонны. Также около 20 тысяч тонн готово для переработки. Если говорить о продкорпорации, имеется 2,5 тысячи тонн сахара, сейчас проводится отгрузка их в регионы. Также решением совета Казахстана предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого в объеме 250 тысяч тонн до 31 августа 2022 года. Осуществляется распределение квот между участниками внешней торговой деятельности", - рассказал Карашукеев.

Он заверил, что ситуация стабильная, достойные объемы сахара у Казахстана есть. Поводов для беспокойства нет.

Напомним, ранее казахстанцы создали ажиотаж вокруг сахара. В некоторых магазинах опустели полки и выстроились очереди. В Караганде очереди за сахаром попали на видео. Однако позже в Минторговли опровергли информацию о дефиците сахара.