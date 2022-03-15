В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут", сообщает Настоящее время.

Кадр из видео

Андреева в этот момент рассказывала о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций. Спустя некоторое время режиссеры прервали эфир кадрами из заранее подготовленного сюжета.