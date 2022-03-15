"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут", сообщает Настоящее время.
Кадр из видео
Андреева в этот момент рассказывала о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций. Спустя некоторое время режиссеры прервали эфир кадрами из заранее подготовленного сюжета.
Позже стало известно, что акцию устроила редактор новостей Первого канала Марина Овсянникова. Ее задержали и доставили в ОВД "Останкино", сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Жители разных городов России выходят на антивоенные акции по всей стране. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", с 24 февраля в России во время акций задержали около 15 тысяч человек.
Новая статья 20.3.3. КоАП вступила в силу 4 марта этого года. Для граждан максимальная сумма штрафа составляет 100 тысяч рублей, для должностных лиц – 300 тысяч рублей, для юридических лиц – один миллион рублей.
Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков указывал, что статья 20.3.3. КоАП является преюдициальной и создает риск уголовного преследования. "И тот, кто в течение года с момента оплаты штрафа повторно "дискредитирует действия российских Вооруженных сил", может быть привлечен уже к уголовной ответственности. При этом "дискредитировать действия военных" может любой разговор на антивоенные темы, даже в самой узкой компании", – сказал он. Речь идет о недавно принятом в России законе о лишении свободы до 15 лет за "фейки о российской армии".
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