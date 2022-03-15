Административные рычаги сдерживания цен – не рыночный метод, отметил премьер-министр Алихан Смаилов, передает Informburo.kz.

Фото: Primeminister.kz

Проект плана обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период одобрили в правительстве. Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что первоочередной задачей сегодня является обеспечение физической доступности продовольственных товаров, их достаточного наличия в магазинах и на рынках.

План направлен на увеличение объёмов производства сельхозпродукции, в нём предусмотрены меры по диверсификации посевных площадей, комплексному развитию животноводства, реализации новых инвестпроектов, развитию инфраструктуры хранения и логистики.

"Необходимо провести оценку эффективности действующих механизмов регулирования цен и выработать предложения по переходу от административного регулирования цен к адресной поддержке социально уязвимых слоёв населения. Административные рычаги сдерживания цен, как известно, не рыночный метод, поэтому нужно использовать и другие методы стимулирвания стабильности цен", – отметил премьер-министр.

По его словам, в плане необходимо предусмотреть меры по установлению долгосрочных устойчивых хозяйственных связей между субьектами агропромышленного комплекса и торговлей, развивая систему форвардных поставок. При этом важно обеспечить качество выпускаемой продукции.

"Необходимо утвердить KPI для акимов областей по обеспечению продовольственной безопасности. В целом, предлагаю одобрить меры, отражённые в проекте плана", – сказал Алихан Смаилов.