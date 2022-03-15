Учения пройдут сегодня, 15 марта, в 16.00. В связи с ними для транспорта и пешеходов в областном центре закроют три перекрестка. Об этом сообщили в Управлении специализированной службы охраны Костанайской области.

Фото их архива "НГ"

- На территории Костанайского филиала РГУ "Национальный банк" будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи, - сообщили в управлении.

В этой связи с учениями движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Тәуелсіздік-Баймагамбетова, Пушкина-Баймагамбетова, Козыбаева-Пушкина.

- Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией, - добавили в управлении