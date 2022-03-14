Запрет Президента Касым-Жомарта Токаева на вывоз из Казахстана золота и наличной иностранной валюты объяснили в Национальном банке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу НБ.

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Отмечается, что в стране в настоящее время на фоне реализации внешних шоков наблюдается рост спроса на наличную иностранную валюту.

"Банки второго уровня обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумаг. При этом удовлетворение спроса на наличную иностранную валюту сталкивается с логистическими затруднениями по доставке наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран", - говорится в сообщении.

В целях предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса указом Президента по предложению правительства и Нацбанка введены озвученные ранее ограничения на вывоз валюты и золота, подчеркнули в НБ.

"Принятие данных мер обеспечит контроль за чрезмерным вывозом иностранной валюты и сохранность резервов Национального банка, а также диверсификацию инструментов сбережения", - объяснили в Национальном банке.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Казахстана". Указ запрещает вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов, вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, а также вывоз аффинированного золота свыше 100 грамм.