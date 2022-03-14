Турнир в честь 30-летия джиу-джитсу в Казахстане проходил 12-13 марта в Нур-Султане, участие в нем приняли около 700 борцов со всей страны, как детей, так и взрослых.

Команда Костанайской области на турнире в Нур-Султане

Команда Костаная выехала в столицу во главе со старшим тренером области по джиу-джитсу, руководителем Ассоциации боевых искусств Костанайской области Муратом БЕРМУХАМБЕТОВЫМ.

- Хороший турнир – это всегда нужный опыт, тем более, если он республиканского масштаба, - отметил он. - Хочу отметить организацию мероприятия - всё на высоком уровне. Каждому участнику вручается памятная футболка. Плюс отличные медали, за которые стоило побороться.

В первый день вышли на татами юные спортсмены костанайской команды. Вот их результаты: Лунара Рамазан – 3 место (12-13 лет, 36 кг), Камила Аменова – 3 место (12-13 лет, 40 кг), Ксения Никольская – 2 место (8-9 лет, 34 кг), Ариана Бабенко – 2 место (10-11 лет, 36 кг), Ахмет Ибрашев – 2 место (14-15 лет, 46 кг), Назар Малянин – 1 место (10-11 лет, 38 кг).

Назар Малянин – чемпион турнира в весовой категории 38 кг

- Я провёл 4 встречи, в каждой проходил в ноги и удерживал соперника на земле, - рассказал 10-летний ученик Рамазана Кусаинова Назар МАЛЯНИН. - Затем, набрав баллы, переходил на болевой приём «рычаг локтя».

Оправдали надежды и взрослые.

Хорошую борьбу показал Нурбек Пишенбаев занявший первое место в весовой категории до 69 кг. Финальную схватку Нурбек выиграл болевым приёмом «скрутка стопы».

Нурбек Пишенбаев занял первое место в весе до 69 кг

Алмас Ожанов стал чемпионом в категории мастеров до 85 кг, показав хорошую позиционную работу.

Алмас Ожанов – чемпион турнира в категории до 85 кг

Бронзовым призёром республиканского турнира в категории мастеров до 77 кг стал Дмитрий ПЕТРЕНКО.

Дмитрий Петренко – бронзовый призёр турнира в весовой категориии до 77 кг

- Провёл 3 схватки. Вышел на соперника из Мангыстау, его победил досрочно удушающим приёмом за 2 минуты. - поделился он. - Хочу поблагодарить своих тренеров Мурата Бермухамбетова и Рамазана Кусаионова за их работу и самоотдачу нашему виду спорта. Отдельно благодарю каждого из моей команды Qazaq Batyry Qostanai, потому что только благодаря друг другу мы развиваемся, как спортсмены.

«Задушенным» противником Дмитрия Петренко стал обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу из Актау Нурбек Селбай. Помимо медали, Петренко получил сертификат судьи республиканского образца, так как в рамках турнира прошёл и судейский семинар по правилам джиу-джитсу в разделе неваза.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области