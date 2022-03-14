Совещание по вопросам стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, в том числе на сахар, прошло в акимате Костанайском областном акимате. Об этом сообщил аким области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram.

Фото instagram.com/arkhimed_mukhambetov

- На сегодняшний день в стабилизационном фонде продовольственных товаров области имеется запас сахара, который будет реализовываться через торговые сети. В свою очередь, торговые сети будут продавать сахар лимитированно, это позволит избежать вывоза сахара за пределы области, - сообщил аким. - Также через АО «Продкорпорация» поставщиками в ближайшее время будет закуплен сахар. Дополнительно прорабатывается вопрос завоза сахара из других стран.

Кроме того, на закуп сахара дополнительно выделят сумму в 850 млн тенге.

- В данном направлении в области принимаются ряд мер. Акиматами городов и районов на ежедневной основе проводится мониторинг на социально-значимые продовольственные товары, - заключил Мухамбетов.