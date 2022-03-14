Заболеваемость КВИ и темп прироста продолжают снижаться в Костанайской области
За воскресенье, 13 марта, в регионе зарегистрировано 2 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,003 %. Днем ранее было выявлено 9 заболевших, темп прироста был на уровне 0,01%.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам 13 марта распределилась следующим образом: Костанай – 2 случая. 2 обследованы по самообращению.
Из числа инфицированных лиц 1 с симптомами заболевания, 1 бессимптомный.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 13 марта 2022 г. зарегистрировано 53 484 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 114.
С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 623 человека (+27), вторым компонентом 344 021 (+42).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 12 марта в регионе не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией, а также летальных исходов от КВИ+ м КВИ-.
Общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 6 124 человека.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (160) и КВИ- (45) в регионе - 205 человек.
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