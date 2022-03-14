По поручению Президента Республики Казахстан Министерством здравоохранения РК была подготовлена гуманитарная помощь в Украину, передает Tengrinews.kz. Комиссия по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при Правительстве РК выделила населению Украины партию медицинских препаратов.

Самолет с гуманитарным грузом вылетает по маршруту аэропорт Алматы - город Катовице в Польше, откуда эвакуировали граждан Казахстана, вывезенных из Украины. Погрузка производилась на самолет Boeing 767 компании Air Astana.

С помощью автоматизированного погрузчика сотрудники аэропорта поместили в грузовой отсек воздушного судна четыре контейнера с лекарствами весом по несколько тонн каждый всего за 20 минут.

Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны и 17 наименований лекарств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты. Груз отправляется двумя рейсами 14 и 15 марта.

"Сегодня отправляется часть груза - 31 палета. Завтра отправим оставшееся. Препараты для гуманитарной помощи подбирали по протоколам заседания Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи и рекомендациям Минздрава. Украинская сторона запрашивала, какие лекарства им сейчас больше всего нужны. Все препараты в основном казахстанского производства", - рассказала менеджер представительства ТОО "СК-Фармация" по городу Алматы Шолпан Адильбекова.

По словам представителя отправляющей стороны, груз был собран достаточно оперативно, всего за несколько дней. Никаких особых условий хранения для препаратов не требуется, только температура от +15 до +25 градусов.