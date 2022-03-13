Дефицита сахара в стране нет, снова заявили в Минторговли, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя ведомства Алишера Омирзака.

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В МТИ дали пояснения по поводу распространенного 11 марта сообщения, в котором говорилось, что запасов сахара на складах торговых сетей и стабфондов хватает как минимум на три месяца.

"На сегодняшний день в стране нет дефицита этого социально значимого продовольственного товара. При этом производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются. Имеющиеся в стране запасы постоянно пополняются. То есть информация о том, что через три месяца запасы истощатся и будет дефицит сахара, не соответствует действительности", - еще раз сообщили в Минторговли.

Также отмечается, что, помимо производства сахара внутри страны, у Казахстана есть возможность импорта из других стран.

"Поэтому просим не поддаваться панике", - заключили в ведомстве.

Вчера в разных городах страны зафиксировано возрастание спроса на сахар. В некоторых магазинах опустели полки и выстроились очереди.