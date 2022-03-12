Второй тур чемпионата Казахстана по футболу получился незавершенным, так как из-за неблагоприятных погодных условий матч «Акжайык» - «Туран» перенесли на более поздний срок.

У черногорского ащитника «Тобола» Жарко Томашевича (№33) было в этой игре много работы

Костанайский «Тобол» вторую игру чемпионата проводил в Актау против местного «Каспия». Учитывая, что обе команды одержали в первом туре победы со счетом 1:0, матч между ними можно было считать одним из центральных в туре.

Интересно, что последний раз в рамках чемпионатов Казахстана «Тобол» проигрывал именно «Каспию». И произошло это в первом круге прошлого сезона, когда актаусцы выиграли на своем поле со счетом 2:1.

А всего клубы из Актау и Костаная в чемпионатах Казахстана провели 12 очных поединков, в которых костанайцы одержали семь побед, актаусцы - четыре и еще одна встреча завершилась вничью. Разница забитых и пропущенных мячей - 22:9 в пользу костанайских футболистов. Однако в Актау предпочтительнее выглядели хозяева, здесь «Тоболу» удалось выиграть всего лишь один раз в 2020 году.

В тринадцатом очном поединке и «Каспий», и «Тобол» попытались продолжить победное шествие.

В стартовом составе «Тобола» по сравнению с первым туром произошла лишь одна замена - вместо получившего в матче с «Акжайыком» травму Серикжана Мужикова команду на поле вывел с капитанской повязкой Асхат Тагыберген, составивший компанию в линии полузащиты Владиславу Васильеву, сербскому легионеру Душану Йованчичу и Багдату Каирову. Место же в воротах привычно занял Александр Мокин, трио центральных защитников составили игрок сборной Черногории Жарко Томашевич, Сергей Малый и Александр Марочкин, а игроку сборной Узбекистана Игорю Сергееву призваны были помогать в атаке португалец Рубен Бриджидо и серб Зоран Тошич.

Именно это атакующее трио организовало на 15-й минуте первый по-настоящему опасный момент у ворот хозяев поля. Тошич из центра сделал пас на левый край штрафной площади Бриджидо, который выполнил навесную подачу во вратарскую площадку, а Сергеев в прыжке перехватил в районе 11-метровой отметки отбитый голкипером «Каспия» Нурлыбеком Аязбаевым мяч и перевел его в касание назад Тагыбергену. Капитан «Тобола» из пределов штрафной площади нанес удар в левый нижний от голкипера угол ворот, но Аязбаев успел в броске отбить мяч.

Через четверть часа грузинский полузащитник «Каспия» Рати Ардазишвили после хороших индивидуальных действий на левом фланге атаки нанес удар с угла штрафной площади в дальний верхний угол ворот гостей, однако Мокин в прыжке сумел дотянуться до мяча и перевести его на угловой.

Через шесть минут уже костанайцы заработали угловой удар на левом фланге, при розыгрыше которого подачу Тагыбергена завершал ударом головой Малый, однако мяч пролетел рядом с ближним верхним углом ворот.

После относительно равной борьбы в первой половине встречи во втором тайме хозяева стали несколько больше проводить времени на половине поля соперника. После часа игры вновь индивидуальными действиями отметился Ардазишвили. Получив мяч на левом краю атаки, он вошел с ним в штрафную площадь и, находясь в окружении нескольких защитников, сумел нанести с близкого расстояния удар низом в ближний угол ворот. Мокин отбил мяч, дотянувшись до него ногой, а Васильев выбил его затем из штрафной площади.

Техничного и быстрого португальского легионера «Тобола» Рубена Бриджидо (№18) опекали несколько игроков «Каспия»

А самым опасным моментом у ворот «Каспия» стал эпизод на 79-й минуте, когда Тагыберген перехватил мяч на правом краю половины поля актауского клуба, вошел с ним в штрафную площадь и из-под ноги украинского защитника «Каспия» Тараса Бондаренко пробил в ближний верхний угол. Однако мяч попал в перекладину и вылетел за пределы поля.

Таким образом, второй раз в истории взаимоотношений этих команд, как и в чемпионате 1996 года, когда актауский клуб назывался «Мунайшы», матч завершился нулевой ничьей.

Главный тренер «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО сказал после матча:

- Была обоюдоострая игра. Обе команды не желали уступать. Я хочу сказать слова благодарности своей команде за то, что она выдержала. Здесь очень непросто играть, учитывая и то, что качество поля оставляет желать лучшего. Я благодарен игрокам за эту ничью. По самоотдаче ни к кому претензий нет. Только надо разбираться в техническо-тактических действиях.

Главный тренер «Каспия» болгарский специалист Николай КОСТОВ поблагодарил игроков обеих команд:

- Я считаю, что получилась очень хорошая и динамичная игра. Хочу поздравить обе команды с такой игрой, все игроки выложились по полной. Я доволен своей командой за то, что не боялись чемпиона и, главное, что каждый играл на победу. Уважаю, это достойно! Также мне понравились дисциплина и коллективный дух команды - это настоящее оружие. Я верю, что наши игроки будут всегда показывать хорошую игру и мы будем продвигаться по турнирной таблице вверх.

После двух туров остались две команды, которые еще не потеряли очков. Это «Кайрат», забивший в Туркестане единственный гол с пенальти «Мактааралу», и «Шахтер», также с минимальным счетом победивший в гостях «Кызыл-Жар СК» и получивший три очка после присуждения технического поражения «Астане» (0:3) за превышение числа легионеров в матче первого тура.

Минимальные счета были зафиксированы также в Павлодаре, где дебютант Премьер-лиги «Аксу» переиграл "Астану", и в Таразе, где клуб с одноименным названием переиграл «Ордабасы». Самым же результативным в туре получился поединок «Актобе» - «Атырау», в котором актобинцы одержали волевую победу - 2:1.

Матч третьего тура «Тобол» проведет на своем поле в четверг, 17 марта, против не открывшего пока счет своим забитым голам и не набравшего ни одного очка участника еврокубков петропавловского «Кызыл-Жара СК». Начало встречи в 19:00.

Фото ФК «Тобол»