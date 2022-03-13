Российская Федерация ввела временный запрет на вывоз зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового. Редакция Tengrinews.kz решила узнать, насколько могут повлиять санкции на рынок Казахстана.

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Сахар

Президент ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности" Айжан Наурзгалиева, в свою очередь, прогнозы делать не берется. По словам спикера, ежегодно Казахстану приходится импортировать порядка 58 процентов сахара.

"Если брать статистику, то в прошлом году порядка 300 тонн было ввезено белого сахара и около 70 процентов от этой цифры ввезено из Российской Федерации. Если брать общий объем потребления, то мы сами производим 42 процента сахара. Прогнозов пока никаких не могу дать. Будем производить сами из сырца", - говорит Наурзгалиева.

Однако, по ее словам, антироссийские санкции повлияли на транспортировку из Латинской Америки сырца (сахарного тростника) в Казахстан.

"Из-за того, что сахар, как правило, приходил в Новороссийск, там его разгружали и дальше он шел по железной дороге в Казахстан, то в силу того, что Новороссийск - это российский порт, который также попал под санкции, ни один судовладелец не хочет заходить в этот порт. Поэтому мы сейчас ищем другие пути, как бы привезти объем сырца, который мы закупили", - добавила эксперт.

Чтобы обеспечить потребности Казахстана, в стране в первую очередь необходимо увеличить посевную площадь сахарной свеклы, считает спикер. По словам Наурзгалиевой, на сегодняшний день в республике всего четыре сахарных завода - в Жамбылской и Алматинской областях.

"В прошлом году поднимали вопрос, чтобы построить завод в Павлодарской области и там сеять свеклу. Но потом благополучно тему закрыли, насколько я понимаю. В планах было строительство завода в Шу. Вроде бы решается вопрос сейчас. Но строительство завода - это не решение проблемы, если не будет сырья. Чтобы решить вопрос, нужно обеспечить сырьем внутренних производителей. И увеличить посевные площади. Ну и плюс оставить субсидии на объем с данной продукции. В противном случае фермеры просто откажутся сеяться. Свекла сама по себе очень трудоемкая культура. А у нас в южных регионах, к сожалению, самая острая проблема - это обеспеченность водой. Поэтому если у нас не увеличат посевные площади, если не будут помогать фермерам, то даже боюсь себе представить, что будет", - говорит Наурзгалиева.

Что касается возможного повышения цен на сахар, то тут, по словам эксперта, продукт "будет реагировать на курс доллара". Поскольку сахар - это биржевой товар, добавила она.

"Почему был введен запрет на экспорт сахара. Во-первых, это социальный товар. Во-вторых, думаю, это связано с климатическими условиями в прошлом году, в связи с которыми они получили меньший объем продукции, чем планировали. Тем самым, думаю, Россия намерена обеспечить внутренний рынок, чтобы сахар не "перетекал" в другие страны", - резюмировала Айжан Наурзгалиева.

Мясо

По словам исполнительного директора Мясного союза Казахстана Аскара Жубатырова, временный запрет, введенный в России, также может отразиться и на мясном рынке Казахстана. По словам спикера, этому будет способствовать сразу несколько факторов.

"Пока очень сложно давать прогнозы. Но в любом случае мы все прекрасно понимаем, что находимся в едином экономическом пространстве. И любые ухудшения у наших соседей отражаются на нас. Как это повлияет на рынок мяса? Здесь может быть несколько факторов. Во-первых, цена на зерно, которая будет зависеть и от России. Сегодня мы уже видим новость, что Россия поставила временный запрет на поставку зерна в страны ЕАЭС. Само собой, это повлияет на себестоимость мяса. Учитывая то, что 70 процентов себестоимости мяса - это корма", - рассказал эксперт.

По его словам, еще один немаловажный фактор, способный повлиять на мясной рынок Казахстана, - это денежная политика страны.

"Зависит от того, какой будет курс рубля к тенге. Если рубль будет падать в цене - то есть если будет 3 или 4 тенге, то в таком случае, конечно же, цена становится привлекательной и с этой стороны наши могут завозить мясо из России. Потому что это бизнес. Но говорить, что Россия нас будет тотально "закидывать" мясом, я бы не стал. Но тогда будет импорт в Казахстан. Если же Нацбанк отпустит курс, не будет делать интервенции, то, соответственно, понимаете, что доллар взлетает, это становится уже экономически невыгодно. (...) Конечно же, есть риск, что цены поднимутся. Но присутствие мяса на прилавках - оно будет", - добавил Жубатыров.

Зерно

По словам председателя Союза полеводов Казахстана Виктора Асланова, временный запрет на вывоз зерновых культур в России на агробизнес Казахстана повлияет положительно. Поскольку, благодаря этому, как подчеркивает спикер, удастся стабилизировать цену на внутреннем рынке страны.

"Для отечественного бизнеса это, безусловно, хорошая новость. Потому что свободная торговля - это одно, но у нас еще есть очень свободная торговля. Я имею в виду контрабанду по ввозу пшеницы из Российской Федерации в Казахстан. Поскольку четвертый год завезенная таким путем пшеница удешевляет наше зерно. Казахстанским фермерам, чтобы конкурировать, приходится снижать цены на свой товар. И у нас, получается, уже третий-четвертый год цена на внутреннем рынке формируется с учетом этого фактора, не рыночного, даже, можно сказать, преступного фактора. И теперь, когда объявили о запрете, если он заработает в полную силу, то, естественно, наши цены нормализуются. Они будут расти, но этот рост будет не спекулятивным. Мы просто вернем те позиции, которые теряли последние три года", - сообщил Асланов в интервью корреспонденту.

При этом председатель Союза полеводов Казахстана считает, что ситуацией с временным запретом "нужно воспользоваться, чтобы казахстанские фермеры могли реализовать остатки своего урожая по нормальной цене с учетом обвалившегося тенге".

"По нашим расчетам, только в этом году из-за серого ввоза отрасль потеряла 160 миллиардов тенге. Недополучила. Это половина всех субсидий. И вот сейчас, если все это заработает, запрет хотя бы ограничит поток для российской пшеницы, цены, скорее всего, пойдут вверх на пшеницу, это даст возможность фермерам немного нивелировать обстоятельство возросшего курса доллара и на порядок возросших цен на расходные материалы", - добавил Виктор Асланов.

Ранее Министерство сельского хозяйства проинформировало о запасах продовольственных продуктов в Казахстане. По данным ведомства, мониторинг обеспеченности внутреннего рынка в стране производится на системной основе.