Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Российско-украинский конфликт обсуждается сейчас во всем мире. Он вызвал чрезвычайную активность и в казахстанских социальных сетях. Граждане, в первую очередь журналисты, в полной мере используют гарантированную нашей Конституцией свободу выражения своего мнения. Однако, отстаивая свои убеждения, многие в запальчивости переходят грань, за которой начинается язык ненависти.

Напоминаем: международные стандарты, в частности Рабатский план действий по запрещению пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, определяют "ненависть" и "вражду" как проявление глубоких и иррациональных чувств осуждения, враждебности и неодобрения по отношению к целевой группе. То есть можно ненавидеть какие-то действия или бездействие, но нельзя ненавидеть народ, нацию, религиозную или иную группу людей по признаку гражданства, национальности, вероисповедания", - говорится в заявлении.

"Публично выраженная ненависть к кому-либо, особенно в СМИ и социальных сетях, - это, как ни смотри, пропаганда, пусть косвенный, незначительный, но призыв. К чему? Что за этим может последовать на практике? Высказывая свое мнение, об этом нужно думать в первую очередь.

Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?

Считаем, что сейчас, как никогда ранее, особенно важно, чтобы журналисты и блогеры, выражая свою позицию, помнили о культуре полемики, уважении к оппоненту и своей ответственности перед обществом", - заключили в Союзе журналистов.