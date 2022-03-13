11 февраля в своей статье «Город Рудный - город диванов» ее автор Георгий Говоров привел оптимистичные слова заместителя акима города Азамата ИСКАКОВА:

- Акимат будет размещать государственный социальный заказ на пропаганду среди рудничан, в том числе среди детей, идеи раздельного сбора мусора. Эта работа включает в себя создание «образцовых» контейнерных площадок с раздельным сбором отходов.

Пункт приема и мусор

По всей видимости, один из таких объектов по раздельному сбору мусора, а по совместительству и объект пропаганды чистоты «в том числе среди детей» мне удалось обнаружить. Находится он позади музыкального колледжа, адрес которого - ул. Ленина, 30. В колледже сотни студентов приобщаются к высокой культуре, музыке и пению. Но стоит им зайти за колледж и взору предстанет суровая реальность бытия. Здесь находятся гаражи, в которых, судя по вывеске, разместился «Пункт раздельного сбора мусора».

Так воплощается раздельный сбор

9 февраля на портале ИА Город среди прочих новостей промелькнула и эта:

«…В этом году на благоустройство 54 мусорных стоянок город готов потратить 80 млн. тенге: будут заасфальтированы сами площадки, заезды к ним, построены ограждения, закуплены контейнеры на колесах. А уже после МИО объявит конкурс среди компаний, которые будут оказывать услуги по вывозу ТБО», - это уже слова другого заместителя акима Рудного Ануара ЕСКАТОВА.

Впрочем, какая разница, какой из замов в данный момент занимается очковтирательством? На фото видно, как в действительности в Рудном подходят и к раздельному сбору мусора, и к обустройству мусорных контейнерных стоянок, и собственно к культуре города как таковой.

С 1 июля 2021 года вступил в законную силу Экологический кодекс РК, согласно которому в Казахстане категорически запрещено захоронение таких видов ТБО, как пластик, стекло, бумага и картон, полиэтилен, резина, цветные и чёрные металлы, строительные и пищевые отходы. Они подлежат сортировке и дальнейшей переработке.

Но для того, чтобы система раздельного сбора ТБО и их дальнейшей переработки эффективно функционировала, необходимо участие всех заинтересованных служб.

В первую очередь это акиматы. В новой редакции Экологического кодекса РК четко прописаны обязанности местной исполнительной власти в организации этого процесса. ОП, ОСИ, КСК – это еще одна заинтересованная сторона, при их отсутствии работа ведется непосредственно с потребителями. В этом должны быть заинтересованы также предприятия, специализирующиеся на вывозе ТБО. В их интересах организовать раздельный сбор и переработку вторсырья. Несомненно, своя доля ответственности есть и у горожан, выбрасывающих мусор как попало и куда попало.

В Рудном тема утилизации ТБО уже всем набила оскомину. Не хочется ни читать, ни писать об этом. Но меньше всего хочется видеть это на улицах и во дворах родного города. Миллионы бюджетных средств выделялись и выделяются, но проблема не решается. Законы принимаются, кодексы меняются. Вместо того, чтобы договориться, местный исполнительный орган и службы вывоза ТБО подают друг на друга в суды. И все вместе вешают лапшу на уши горожанам. На фоне оптимистичных заголовков газет, телерепортажей, заявлений и заверений акимов и замов мы имеем то, что имеем. Мусорные инсталляции во всевозможных местах.

От идеи по раздельному сбору мусора до её правильного воплощения, похоже, еще очень далеко. Что для этого необходимо предпринять:

- выстроить бесперебойную работу по сбору и дальнейшей переработки вторсырья,

- подготовить и реализовать соответствующие тарифы, учитывающие раздельный сбор ТБО и его переработку,

- составить и реализовать четкий график вывоза мусора, с учетом разной скорости накопления различных видов отходов,

- дифференцированный подход к вывозу ТБО в различных районах города с учетом густо и малонаселенности,

- обеспечить не только информационную поддержку кампании по раздельному сбору мусорных отходов, но и материально заинтересовать граждан,

- отдельно проработать и реализовать проекты по вывозу строительного мусора и крупногабаритной мебели.

Уверен что при содействии в полную меру каждой заинтересованной в решении этого вопроса стороны наш город может стать образцом чистоты и заботы о человеке.

Вместе изменим жизнь к лучшему!