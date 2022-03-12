Досрочное изъятие пенсионных накоплений в Казахстане – что изменится с 1 апреля
Sputnik
12 марта 2022, 11:45 | Государство
В Казахстане с 1 апреля 2022 года повысится порог достаточности по пенсионным накоплениям, напоминает Sputnik.
© Sputnik / Абзал Калиев
Что такое порог минимальной достаточности
Казахстанцу, который хочет досрочно снять часть своих пенсионных накоплений, нужно достичь порога минимальной достаточности, то есть накопить на счете определенную сумму. Все накопленное сверх порога можно потратить на свои нужды - лечение или улучшение жилищных условий (например, покупку или строительство жилья).
Для каждого возраста определен свой порог. Предполагается, что величина порога минимальной достаточности каждый год будет пересчитываться.
Как изменился порог достаточности с 1 апреля
Порог достаточности с 1 апреля 2022 года повысится и будет выглядеть следующим образом:
Как изменится порог достаточности пенсионных накоплений - 2021 и 2022 /© Sputnik
Где подать заявку
Узнать размер накопленных пенсионных денег можно:
в мобильном приложении ЕНПФ;
через сайт электронного правительства egov.kz.
Если на счете накоплена достаточная сумма, то нужно заранее подать заявку на досрочное снятие накоплений.
Гражданин, желающий направить деньги на улучшение жилищных условий, должен подать заявку через сайт одного из операторов: "Отбасы банк", "Народный банк Казахстана", Altyn Bank, "Банк ЦентрКредит", "Банк Фридом Финанс Казахстан". Если деньги пойдут на лечение – через сайт "Отбасы банк".
Оператор рассматривает заявление и отправляет электронное уведомление в ЕНПФ. В свою очередь ЕНПФ проверит доступную для изъятия сумму, и, если все в порядке, отправит оператору деньги.
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