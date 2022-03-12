В Казахстане с 1 апреля 2022 года повысится порог достаточности по пенсионным накоплениям, напоминает Sputnik.

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Что такое порог минимальной достаточности

Казахстанцу, который хочет досрочно снять часть своих пенсионных накоплений, нужно достичь порога минимальной достаточности, то есть накопить на счете определенную сумму. Все накопленное сверх порога можно потратить на свои нужды - лечение или улучшение жилищных условий (например, покупку или строительство жилья).

Для каждого возраста определен свой порог. Предполагается, что величина порога минимальной достаточности каждый год будет пересчитываться.

Как изменился порог достаточности с 1 апреля

Порог достаточности с 1 апреля 2022 года повысится и будет выглядеть следующим образом:

Как изменится порог достаточности пенсионных накоплений - 2021 и 2022 /© Sputnik

Где подать заявку

Узнать размер накопленных пенсионных денег можно:

в личном кабинете на сайте ЕНПФ; в личном кабинете на сайте ЕНПФ; в мобильном приложении ЕНПФ; через сайт электронного правительства egov.kz.

Если на счете накоплена достаточная сумма, то нужно заранее подать заявку на досрочное снятие накоплений.

Гражданин, желающий направить деньги на улучшение жилищных условий, должен подать заявку через сайт одного из операторов: "Отбасы банк", "Народный банк Казахстана", Altyn Bank, "Банк ЦентрКредит", "Банк Фридом Финанс Казахстан". Если деньги пойдут на лечение – через сайт "Отбасы банк".