На процессе по делу Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА сегодня, 11 марта, продолжили допрос свидетелей и изучение материалов. Показания дал бывший сотрудник ТОО "ДСВ-Технадзор" Евгений НИКИФОРОВ. Он сообщил, что уже года два не работает в этой фирме. И пояснил, как проводился технадзор над работами в ГКП "КТЭК".

Фото из архива "НГ"

- Осуществлял контроль над работами, на котельной по ул. Чехова меняли котлы, дымососы, делали сварочные работы, заливали фундамент, - рассказал Никифоров. - Варили трубы диаметром 32 мм, из них делали котлы-экономайзеры. Я проверял все эти работы, составлял акты на скрытые сварочные работы, вел журнал технадзора. После этого нас проверяли представители ГАСК. Нарушения небольшие были, но в КТЭК их быстро устраняли, в течение 1-2 дней. Я должен был осуществлять технадзор ежедневно, но из-за загруженности делал это реже: посещал котельную через день, а то и через два.

Государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ зачитал показания Никифорова, которые он давал в антикоррупционной службе.

- Вы сообщали: из-за того, что в тот период осуществляли технадзор на 22-х объектах, редко посещали котельную, - сообщил прокурор. - Вместо того, чтобы появляться на объекте ежедневно, проверяли его раз в 7-10 дней. Вы подтверждаете эти показания?

Свидетель ответил, что прошло много времени и он мог что-то забыть, поэтому согласился с данными ранее показаниями.

Днем ранее в суде допросили представителя департамента государственного архитектурно-строительного контроля Куаныша КЛЫШЕВА. Он рассказал, что при проверке проекта по капитальному ремонту паровых котлов КТЭК не обнаружил ПСД.

- Было два проекта: один на реконструкцию паровых котлов, другой - на капитальный ремонт, - сообщил свидетель. - То есть, они разыграли на госзакупках проект по реконструкции, а потом из этого проекта вытащили отдельные виды работ и снова выставили их на сайт госзакупок в виде отдельных лотов. И назвали это капитальным ремонтом. И вот эти лоты были без документов, что я и посчитал нарушением и обратил на это внимание.

Подсудимый Аскар Бекпаганбетов предоставил проект, в котором была проектно-сметная документация (ПСД), и пытался убедить суд в том, что нарушений не было.

- Вы предоставляете мне проект по реконструкции, в нем все было нормально, - возразил Клышев. - А я говорю про проект по капитальному ремонту паровых котлов, в котором были нарушения. Зачем объявлять еще одну госзакупку на отдельные виды работ, вытащив их из проекта по реконструкции, и называть это капитальный ремонт? Почему полностью не закинули проект на портал? Вы искали заново поставщиков. А зачем, если они у вас были? Меня это смутило...

Эти вопросы свидетель задавал несколько раз, но никто из представителей КТЭК не смог ему объяснить эти противоречия. Аскар Бекпаганбетов пытался доказать, что документы по реконструкции паровых котлов были в порядке, свидетель возвращал его к проекту по капитальному ремонту. Споры были долгими, но ответы, вызвавшие недоумение свидетеля, так и не нашлись.

Очередное заседание по этому делу назначено на 14 марта