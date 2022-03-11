"Тобол" потерял очки после удачного старта в КПЛ-2022
Vesti.kz
11 марта 2022, 17:08 | Спорт
"Каспий" отобрал очки у "Тобола" во втором туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
©instagram.com/fctobol/
Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 0:0.
В первом туре "Тобол" дома победил "Акжайык" (1:0), а "Каспий" на своем поле обыграл "Кызыл-Жар" (1:0).
В третьем туре, 17 марта, "Тобол" примет "Кызыл-Жар", а "Каспий" отправится в гости к "Турану".
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