Новости

"Тобол" потерял очки после удачного старта в КПЛ-2022

Vesti.kz

11 марта 2022, 17:08 |  Спорт

"Каспий" отобрал очки у "Тобола" во втором туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

©instagram.com/fctobol/

Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 0:0.

В первом туре "Тобол" дома победил "Акжайык" (1:0), а "Каспий" на своем поле обыграл "Кызыл-Жар" (1:0).

В третьем туре, 17 марта, "Тобол" примет "Кызыл-Жар", а "Каспий" отправится в гости к "Турану".