Историческое соотношение тенге и рубля не отражает новых реалий и претерпевает значительные изменения, заявила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу НБ.

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Комментируя влияние рубля на динамику курса тенге, Молдабекова отметила, что, несмотря на тесные торговые отношения с Россией, курсообразование тенге формируется в зависимости от целого ряда факторов.

"Национальный банк считает неоправданной и фундаментально не подкрепленной аналогичную динамику тенге с российским рублем, потому что условия, как внешние, так и внутренние, для нашей валюты кардинально отличаются от тех условий, в которых функционирует сейчас российская валюта", - считает она.

Заместитель главы Нацбанка добавила, что динамика курса тенге не следует и не будет линейно следовать за динамикой рубля, несмотря то, что Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана.

"Мы уже видим, что волатильность на валютном рынке РФ в разы выше, чем на нашем валютном рынке, это находит отражение на снижении стоимости рубля по отношению к тенге. Сложившийся ранее исторический паритет тенге/рубль в диапазоне 5-6 тенге за рубль не отражает новых реалий и вполне логично претерпевает значительные изменения", - заявила она.

В этой связи ориентироваться на какой-либо исторический паритет тенге к рублю - необоснованно, считает Алия Молдабекова.

Напомним, ранее председатель Национального банка Галымжан Пирматов заявил, что курс тенге по-прежнему будет плавающим. Возврат к фиксированному курсу, по его словам, не рассматривается.