24 марта аким Костанайской области Архимед Мухамбетов проведет встречи в Карабалыкском и Федоровском районах, 30 марта - Мендыкаринском и Узункольском районах. Об этом сегодня, 12 марта, сообщила пресс-служба областного акима.

Фото из архива "НГ"

"В рамках исполнения Указа Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года № 826 «О проведении встреч акимов с населением» в марте текущего года пройдут встречи акима Костанайской области Мухамбетова А. Б. с населением Карабалыкского и Федоровского районов (24 марта); с населением Мендыкаринского и Узункольского районов (30 марта)". - говорится в сообщении.

Вопросы и предложения можно прислать посредством Telegram и WhatsApp чатов по номеру 8-775-683-16-94 (оператор связи Kcell), на аккаунт страницы акима области в Instagram с хештегом #вопросы_на_встречу_акима.

График встреч с населением других регионов облсти пресс-служба сообщит позже.