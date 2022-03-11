Дефицит долларов в Казахстане связан с удлинением сроков их доставки из других стран, сообщает корреспондент агентства КазТАГ.

«В Казахстане наблюдается дефицит долларов. Во многих банках нет наличных долларов. Это связано с увеличением срока доставки наличной валюты в Казахстан из других стран. Например, мы же все видим, что полеты рейсовых самолет тоже стали более долгими в облет Украины и России. Тоже самое и с доставкой валюты», - сообщил источник в одном банке.

В ряде банков страны на условиях анонимности подтвердили, что проблемы связаны с сложностями с доставкой валюты в Казахстан из-за санкций против России и конфликта в Украине.

«Это всего лишь временное явление, из-за конфликта в Украине. Сейчас все перестроят доставку наличных долларов, чтобы ускорить время доставки наличных денег», - сказала она.

В другом банке эту информацию также подтвердили. «Это касается только наличной валюты. Любой наш клиент, может сделать безналичные переводы в долларах и евро. А если надо, может просто снять наличными ту же сумму, но в тенге. Не видим сложностей и кому нужна сумма, снимают в тенге», сообщил сотрудник банка.

Со вчерашнего дня в интернете казахстанцы обсуждают об информацию о дефиците долларов в стране.

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