SCAT увеличит количество рейсов в Россию
Tengrinews.kz
11 марта 2022, 12:21 | Государство
Казахстанская авиакомпания SCAT увеличит количество рейсов в Россию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Ведомством совместно с казахстанской авиакомпанией SCAT в целях предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией проработан вопрос увеличения количества регулярных рейсов.
"В том числе по маршрутам Нур-Султан - Москва с 2 до 7 рейсов в неделю и Алматы - Москва до 7 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию.
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