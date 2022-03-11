Казахстанская авиакомпания SCAT увеличит количество рейсов в Россию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Ведомством совместно с казахстанской авиакомпанией SCAT в целях предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией проработан вопрос увеличения количества регулярных рейсов.

"В том числе по маршрутам Нур-Султан - Москва с 2 до 7 рейсов в неделю и Алматы - Москва до 7 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию.