10 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 11 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,02%. Днем ранее было 2 заболевших при темпе прироста 0,003%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась 10 марта следующим образом: Костанай - 3, Рудный – 3, Житикара – 2, по 1 случаю в Костанайском, Камыстинском, Федоровском районах.

10 пациентов обследованы по самообращению, 1 с профилактической целью. Из числа инфицированных лиц 9 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 марта 2022 г. зарегистрировано 53 468 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 051: в том числе 10 за 10 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 396 человек (+92), вторым компонентом 343 469 (+273).