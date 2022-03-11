11 заболевших и темп прироста 0,02% - Хроника пандемии в Костанайской области
10 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 11 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,02%. Днем ранее было 2 заболевших при темпе прироста 0,003%.
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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась 10 марта следующим образом: Костанай - 3, Рудный – 3, Житикара – 2, по 1 случаю в Костанайском, Камыстинском, Федоровском районах.
10 пациентов обследованы по самообращению, 1 с профилактической целью. Из числа инфицированных лиц 9 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 марта 2022 г. зарегистрировано 53 468 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 051: в том числе 10 за 10 марта.
С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 396 человек (+92), вторым компонентом 343 469 (+273).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 8 марта в регионе зарегистрированы 5 случаев заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- не было.
Общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 6 121 человек.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (159) и КВИ- (45) в регионе - 204 человека.
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