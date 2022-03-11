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Air Astana приостановила все полеты в Россию

Tengrinews.kz

11 марта 2022, 09:32 |  Общество

Авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены", - сообщили в компании. 

Как уточняется, авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.