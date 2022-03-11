Авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены", - сообщили в компании.

Как уточняется, авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.