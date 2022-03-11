Фархат МЕНДЫБАЕВ вечером 8 марта ехал на автомобиле домой из Костаная, где он гостил у родителей. Примерно в 150 км от села Астраханка он увидел, как бродячие собаки нападают на косулю.

Кадр из видео

Фархат разогнал стаю и отвез истекающее кровью животное в клинику. О поступке мужчины "НГ" сообщил его знакомый.

- Увидел какое-то движение, решил что это волки, - рассказал сам Фархат «НГ» по телефону. - Остановился посмотреть, никогда вживую их не видел. Оказалось, это собаки, и заметил, что косуля еще жива. Разогнал стаю сломанной складной шваброй, которую положил в машину, чтобы потом починить. Нашел в интернете номер Ассоциации по защите животных Казахстана «Inucobo». Позвонил им, объяснил ситуацию, спросил, что делать. Попросили снять видео. Потом уложил ее в багажник и поехал. Она дергалась, все в крови было. Ехал и переживал, чтобы по пути не остановили гаишники. Решат, что ножом пырнул, и не докажешь же потом ничего. А у нас с этим строго.

Ассоциация «Inucobo» разместила это видео на своей странице в Инстаграм, отметив страницу клиники, в которую Фархат отвез животное.

«Нет покоя в нашей жизни. Такая беда стряслась с косулей. Отказать не можем, если там оставить - собаки загрызут. Сможем ли спасти - тоже не гарантируем. Если Вы за попытку спасти бедолагу - очень просим помочь», - написали в комментарии к видео. Любой желающий мог финансово помочь, перечислив деньги с пометкой «для косули».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "INUCOBO" (@inucobo_kz)

- Он не знал, куда обращаться, и искал любое общество по защите животных, - рассказала «НГ» руководитель Ассоциации «Inucobo» Лилия САРСЕНОВА. - Я сказала, что мы дикими животными не занимаемся, но если вы отвезете в клинику, то мы поможем с оплатой, лечением. В свою очередь обратилась в Комитет лесного хозяйства и животного мира. Они отправили инспекторов в клинику, где косулю оставили до утра.

Счастливого финала у этой истории нет - на следующий день Фархату сообщили, вечером сообщили, что косуля умерла.

- Позвонили из лесного хозяйства и животного мира, поблагодарили за то, что отреагировал и не остался в стороне, - рассказал он. - Животное не удалось спасти. Но я не жалею о том, что остановился. Считаю, что такие поступки должны быть примером человечности для подрастающего поколения.