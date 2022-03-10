Квота на иностранную рабочую силу в Казахстане не распространяется на граждан России и других стран ЕАЭС. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, комментируя вопрос о возможном притоке трудовых мигрантов из России, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Сейчас мы внимательно это отслеживаем, но на сегодня таких потоков, массовых потоков российских граждан, которые бы приходили здесь работать, не наблюдается. Пока прогноза перегрева рынка труда мы не видим. На этот год мы не видим. Но ситуация меняется каждый день. Мы каждый день мониторим. Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан - мы в едином экономическом союзе, поэтому наши трудовые ресурсы могут беспрепятственно (работать в любой стране ЕАЭС. - Прим.). Наши - в России, российские - у нас. Это единый трудовой рынок. Квота на иностранную рабочую силу на граждан стран ЕАЭС не распространяется", - сказал Шапкенов, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Он рассказал о планах по трудоустройству казахстанцев.

"В случае массового их (россиян. - Прим.) прихода что мы можем сделать? В первую очередь, мы через наши центры занятости будем трудоустраивать наших граждан. Второе, для отдельных категорий граждан - лиц с инвалидностью, многодетных матерей, молодежи - есть отдельные программы, чтобы они могли трудоустроиться. Третье, развитие навыков. Мы проанализировали, у нас 15 процентов от рабочей силы имеют только школьное образование. И 17 процентов ежегодно повышают свою квалификацию. Чтобы развить этот рынок, мы должны заниматься повышением квалификации. На начальном этапе определить те профессии, которые в будущем будут нужны", - сказал министр.

При этом он уточнил, что министерство не может обязать казахстанские компании ставить в приоритет трудоустройство казахстанцев.