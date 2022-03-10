Пресс-служба Комитета национальной безопасности опубликовала подробности по делу Карима Масимова, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий продолжается.

Наряду с этим в ходе следствия в действиях Карима Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний, заявили в КНБ.

"Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов. В частности, ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме 2 миллионов долларов от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов. Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана", - говорится в сообщении.

Также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 миллиарда тенге от одной из бизнес-структур, добавили в комитете.

"После задержания Масимова в январе 2022 года в этом гостевом доме изъято 17,2 миллиона долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое. Кроме этого, изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса. Наложены аресты на имущество - две элитные квартиры в Нур-Султане, две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью 1 гектар на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. У близких связей Масимова изъяты и арестованы 5,1 миллиона долларов", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках.

По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова задержали в начале января по подозрению в совершении государственной измены по статье 175, части 1 Уголовного кодекса.