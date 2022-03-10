Сенатор предложил направить 200 миллиардов тенге от утильсбора со счетов АО "Жасыл даму" на развитие аграрного сектора, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В своем депутатском запросе сенатор Али Бектаев отметил, что предстоящий год "станет особенно тяжелым для аграриев страны". По его словам, засуха и рост цен на минеральные удобрения и пестициды будут негативно влиять на отрасль.

Вместе с тем, как подчеркнул Бектаев, из-за антироссийских санкций возможно увеличение объемов поставок продовольствия из России в Казахстан. На этом фоне, по его словам, серьезную проблему создает низкая оперативность работы профильных госорганов.

"Ни один из ключевых вопросов, связанных с топливом, минеральными удобрениями и водообеспечением, не решен. Однако тем не менее размеры и виды субсидий, порядок их распределения планируется изменить. Аграрный сектор - не площадка для экспериментов. Наоборот, необходимо оказать дополнительную поддержку сельскому хозяйству, особенно в этом году. Возможно, часть из 200 миллиардов тенге утильсбора со счетов АО "Жасыл даму" лучше направить на развитие аграрного сектора. Обеспечить население продуктами питания важнее, чем автомобилями", - заявил он.

Сенатор также отметил резкий рост цен на минеральные удобрения. Он привел данные, согласно которым в январе 2021 года тонна аммиачной селитры производства АО "КазАзот" составляла 81 тысячу тенге, в декабре ее стоимость увеличилась до 200 тысяч тенге, то есть в 2,5 раза. Цена аммофоса производства АО "Казфосфат" за тот же период увеличилась вдвое и составила 207 тысяч тенге.

Депутат подчеркнул необходимость принятия жестких мер по регулированию цен и экспорта минеральных удобрений в стране.

8 февраля Касым-Жомарт Токаев высказался об утилизационном сборе, отметив, что нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие казахстанского автопрома.