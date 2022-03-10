"Продукты важнее авто". Деньги от утильсбора предложили отдать аграриям
Tengrinews.kz
Сенатор предложил направить 200 миллиардов тенге от утильсбора со счетов АО "Жасыл даму" на развитие аграрного сектора, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В своем депутатском запросе сенатор Али Бектаев отметил, что предстоящий год "станет особенно тяжелым для аграриев страны". По его словам, засуха и рост цен на минеральные удобрения и пестициды будут негативно влиять на отрасль.
Вместе с тем, как подчеркнул Бектаев, из-за антироссийских санкций возможно увеличение объемов поставок продовольствия из России в Казахстан. На этом фоне, по его словам, серьезную проблему создает низкая оперативность работы профильных госорганов.
"Ни один из ключевых вопросов, связанных с топливом, минеральными удобрениями и водообеспечением, не решен. Однако тем не менее размеры и виды субсидий, порядок их распределения планируется изменить. Аграрный сектор - не площадка для экспериментов. Наоборот, необходимо оказать дополнительную поддержку сельскому хозяйству, особенно в этом году. Возможно, часть из 200 миллиардов тенге утильсбора со счетов АО "Жасыл даму" лучше направить на развитие аграрного сектора. Обеспечить население продуктами питания важнее, чем автомобилями", - заявил он.
Сенатор также отметил резкий рост цен на минеральные удобрения. Он привел данные, согласно которым в январе 2021 года тонна аммиачной селитры производства АО "КазАзот" составляла 81 тысячу тенге, в декабре ее стоимость увеличилась до 200 тысяч тенге, то есть в 2,5 раза. Цена аммофоса производства АО "Казфосфат" за тот же период увеличилась вдвое и составила 207 тысяч тенге.
Депутат подчеркнул необходимость принятия жестких мер по регулированию цен и экспорта минеральных удобрений в стране.
8 февраля Касым-Жомарт Токаев высказался об утилизационном сборе, отметив, что нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие казахстанского автопрома.
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