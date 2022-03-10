9 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 2 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,003%. Днем ранее было 3 случая КВИ при темпе прироста 0,005%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 9 марта распределилась следующим образом: Костанай - 1, Рудный - 1.

Оба пациента обследованы по самообращению, оба с симптомами заболевания.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2022 г. по 9 марта 2022 г. зарегистрировано 53 457 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 041, в том числе 6 за 9 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 304 человека (+74), вторым компонентом 343 196 (+276).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 8 марта в регионе случаев заболевания коронавирусной пневмонией и летальных исходов от КВИ+ и КВИ- не было.

Общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 6 116 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (159) и КВИ- (45) в регионе - 204 человека.