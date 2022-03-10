В Костанае выявили финансовую пирамиду по видом производственного кооператива, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Как сообщили в АФМ, кооперативом GAP была организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на сумму от 30 до 480 тысяч тенге.

Перераспределяя активы, организаторы финпирамиды обогащали одних участников за счет других. В офисах организации обнаружили рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается