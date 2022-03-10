Финансовую пирамиду под видом кооператива выявили в Костанае
Tengrinews.kz
10 марта 2022, 09:48 | Криминал
В Костанае выявили финансовую пирамиду по видом производственного кооператива, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Как сообщили в АФМ, кооперативом GAP была организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на сумму от 30 до 480 тысяч тенге.
Перераспределяя активы, организаторы финпирамиды обогащали одних участников за счет других. В офисах организации обнаружили рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается
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