Аграрии в Казахстане давно свыклись с мыслью: если самостоятельно не надеть петлю на шею, на этой шее обязательно окажется чье-либо седалище. Здесь только самые живучие способны производить не только продукты жизнедеятельности, но даже и сельхозпродукцию. На таких аграрка и держится.

В регионах фермеров вызывают в акиматы и уговорами заставляют подписать «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом сельского округа, соучредителями и руководителем ТОО». Сигналы поступают из СКО и Акмолинской области. Допускаем, что есть подобное и в других регионах. Сам по себе любой меморандум – это договоренность о намерениях, исполнение или неисполнение которой не несет никаких юридических последствий. Филькина грамота со звучным названием. Однако в казахстанских реалиях любая бумаженция, спущенная сверху (а без верха тут явно не обошлось) это уже инструкция к действию для акимов.

Из обязанностей (написано именно «обязанностей») в меморандуме 13 пунктов: летнее и зимнее содержание автодорог местного значения; содержание местных разводящих сетей водопровода, а также подвод в дома с 50% скидкой; матпомощь социально уязвимым слоям населения; гранты на обучение с последующим трудоустройством жителей сел; создание и сохранение рабочих мест; создание комфортных условий для жизни в селе в сфере образования и здравоохранения, культуры и спорта; строительство домов для работников ТОО; санитарное содержание сел (вывоз мусора, уборка улиц); озеленение села; содержание отдельной штатной единицы по благоустройству села; обеспечение культурного досуга молодежи; предоставление льготного кредитования для молодежи.

Обязанности самих акиматов прописаны скудно – всего 4 пункта, из которых «контролировать…», «координировать… », «принимать меры… », но есть и весьма занятный, приведем полностью: «Создание эффективности мер государственного регулирования развития оптимальных форм взаимодействия субъектов АПК». Что курили авторы?

Опустим формулировки. Фактически государство пытается взвалить солидную массу своих дел на плечи фермеров. Очевидно, тех, кто выживет после встречных обязательств при субсидировании, внезапных запретов и квотирования экспорта продукции, после уплаты утильсбора и других аграрных «инквизиций».

В чью голову пришла такая наивность, представить сложно. Министр Карашукеев, конечно, не от сохи в министерский кабинет пришел, но даже он должен понимать: такие меморандумы – это насилие над здравым смыслом. Фермеры, заинтересованные в развитии своего дела, и без того всю эту социалку на себе «тянут» уже много лет. А те, кто даже мизерные зарплаты месяцами не выдают – тут никакие меморандумы не помогут. Там должны работать профсоюзы (не смейтесь), госинспекторы по защите труда или надзорные органы. И как авторы представляют, чтоб фермер кредитовал сельскую молодежь? Во-первых, он ни разу не финансовая организация. Во-вторых, ему кредиты самому с неба падают что ли?

Пресловутая «социальная ответственность бизнеса», которой то и дело козыряют все чиновники от президента до акимчиков, стала некой паклей, которой удобно затыкать дыры в социальной безответственности самого государства.

Взаимоотношение внутри ТОО давно прописаны в законодательстве. Другое дело, что народ у нас темный, законов не знает, поэтому некоторые учредители ТОО и вертят теми же паями, как хотят. Здесь государству стоит заниматься просвещением. Не мешало бы и пересмотреть приоритеты при делении казны, а не лезть в карманы аграриев.

Непонятно. То ли адекватных идей в головах чиновников нет, то ли денег в казне не осталось. То ли ни того, ни первого. А как считаете Вы? Ждем комментарии (только без матов!), а пока традиционное:

Мы меморандумом поддержим

Враз экономику села –

Будет стоять надгробным камнем,

Когда придет селу… конец )