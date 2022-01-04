С 1 января отчисления работодателей составят 3%, передает Informburo.kz.

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Ставка отчислений на ОСМС в Казахстане вырастет в 2022 году согласно статье 27 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", сообщает Учёт.kz.

C 1 января 2022 года отчисления работодателей, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере 3% от объекта исчисления отчислений.

Работодатели платят за работника 3% от размера его зарплаты, но не более 10 МЗП, или 18 тысяч тенге.

Работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут платить 2% от своего дохода, но не более 12 тысяч тенге. Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, – 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4200 тенге.

При этом ставка ВОСМС в 2022 году остается на прежнем уровне – 2 %.

Кроме того, с 1 января увеличиваются взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд. Они устанавливаются в размере 1,7% от объекта исчисления взносов государства.