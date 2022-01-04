14-летний Кирилл Дукарт, отправившийся 3 января верхом на лошади на поиски пропавшего табуна из с. Жуковка, самостоятельно вышел к с. Шеминовка. Судя по карте, между селами не меньше 30 км. О том, что подросток нашелся, сообщили волонтеры в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба акимата Костанайского района, поисками пропавшего подростка занимались сотрудники ДЧС полиции, сотрудники центра кинологической службы, волонтеры и местные исполнительные органы. Было задействовано 110 человек и 26 единиц техники.

Со слов самого Кирилла, из-за бурана он заблудился и не смог найти дорогу обратно. В 23.30 забрел в село Шеминовка, постучался в первый попавшийся дом, попросился погреться. Откуда потом сообщили о нахождении пропавшего.

Волонтеры привезли Кирилла в штаб и передали родителям.

Предварительно осмотрен сотрудниками медицинской службы, которые несли дежурство. Состояние мальчика стабильное.