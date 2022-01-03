Меньше десятка случаев КВИ зарегистрировали за прошедшие сутки в Костанайской области
За воскресенье, 2 января в регионе выявлено 7 заболевших COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,01 %. Днем ранее, 1 января, в области зарегистрировали 24 случая.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость 2 января по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 4, по 1 случаю в Лисаковске, Камыстинском и Сарыкольском районах.
5 пациентов обследованы по самообращению, 2 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных лиц 7 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 2 января 2022 г. зарегистрировано 41 494 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 41 055 человек.
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 345 667 человек (+28), вторым компонентом 328 622 (+16).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 1 января в регионе не выявлено случаев заболевания коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.
По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 620 человек.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (142) и КВИ- (38) в регионе - 180 человек.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.