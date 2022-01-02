Диетолог Людмила Денисенко назвала пять продуктов, которые могут облегчить головную боль, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.

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Самым простым средством от головной боли, по словам специалиста, является чистая негазированная вода.

"Во-первых, это первейшее средство от похмелья, а во-вторых, хроническое обезвоживание способно спровоцировать различные боли, в том числе головные. Поэтому, если вы еще не начали пить по 1,5-2 литра воды каждый день, то Новый год - отличное время для того, чтобы завести эту полезную привычку", - сказала она.

По словам Денисенко, хроническое обезвоживание приводит в том числе к колиту и сопутствующему ему запору, мигрени и боли в нижней части спины.

Также диетолог посоветовала при головной боли есть запеченный картофель в мундире - источник калия, тыквенные семечки - источник магния и цинка, и миндаль - источник магния и витамина B2. Кроме того, можно съесть жирную рыбу: сельдь, скумбрию, сардины.

"Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе, обладают противовоспалительными свойствами, а значит, помогают уменьшить частоту и силу приступов хронических головных болей", - объяснила диетолог.

В заключение врач призвала страдающих от головной боли пить имбирный чай, который обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами, и есть кайенский перец.

"Разумеется, много его съесть нельзя, но если посыпать порезанный помидор острым перцем, то это станет отличным обезболивающим", - отметила она.

Спровоцировать боль, по словам специалиста, могут продукты, содержащие тирамин. К ним относятся долго хранящаяся белковая пища, копченое мясо, красное вино, консервы и домашние заготовки, шоколад, бананы и кедровые орехи.