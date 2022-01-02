С 5 января 2022 года вступят в силу новые ограничения к деятельности отдельных объектов, вводимые в рамках дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik.

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Постановлением главного государственного санврача Казахстана в будние и выходные дни вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6 000 квадратных метров), караоке разрешается только при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы.

"Принимаемые меры основаны с учетом скорости распространения и передачи варианта коронавируса "Омикрон", который на сегодняшний день выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября это было всего 10 стран", – говорится в сообщении межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В МВК отметили, что система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку, связанную с быстрым распространением варианта "Омикрон". Принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, недопущение введения более жестких ограничительных мер.

Заразность данного варианта коронавируса в 5 раз выше, чем у штамма "Дельта", отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев.