Наверное, почти каждый из вас слышал или видел в виде шутки такое выражение: "Не трогай! Это на Новый год!". В ожидании момента, когда стрелки часов сойдутся в верхней точке циферблата в определенный день и определенный месяц, порой проходит целая жизнь, а порой и не хватает этой жизни.

Чехов писал: «Радоваться такой чепухе, как новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже».

На первый день Нового года люди возлагают большие надежды. Откладывают на этот день перемены в жизни. Кто-то с Нового года обещает бросить курить, кто-то - пить спиртное, кто-то мечтает разобраться в отношениях, сменить работу, да мало ли обещаний давал каждый сам себе, привязывая их к какой-либо дате.

С удивлением 1 января люди обнаруживают, что это самый короткий день в наступившем году: проснулся – уже вечер. А уже на следующий день или пусть через неделю, все возвращается на круги своя. Дом-работа-дом, кредиты-долги-ипотеки, марево-пьянки-скандалы, ожидание следующего праздника, обещание перемен в следующем году.

И всё же люди ждут и радуются этому празднику искренне, по-настоящему! А знаете почему? Ведь, казалось бы, всего-навсего условная дата, когда заканчивается один год (ну что в этом такого – планета облетела вокруг солнца!) и начинается другой. Можно назвать это простой светской традицией, а можно увидеть в этих ожиданиях праздника иррациональные следы древних мифов, как это сделал Мирча Элиаде.

Итак, все дело в мифе?

В Казахстане празднование Нового Года – это весна, Наурыз, день весеннего равноденствия, когда сама природа подталкивает к мыслям о перерождении. Когда время ощущается не как линейное, а как цикличное. Когда весна повторяется вновь, а значит будут еще теплые и светлые дни, и зелень, и цветы!

Сакральный смысл празднования Нового года - это своего рода обновление, которым знаменуется конец старого и начало нового. Как мир деградирует, чтобы в конце обновиться и снова возродиться, так и человеческая жизнь, ухудшаясь холодами, усталостью, сходя на нет зимними короткими днями, начинается снова 1 января, или февраля, или 22 марта

Отголоски ожиданий древних несут в себе надежду на будущее возрождение. Конец знаменует новое начало. А начало всегда совершенно и значит - радостно.

Карл Юнг описал теорию архетипов – устойчивых образов коллективного бессознательного, сохраняющихся на протяжении тысячелетий, которыми определяется многое в нашей жизни. Празднование Нового года, представление о нем, как о начале новой жизни, и есть такой архетип. С этим не поспоришь.

Перемены, новые начала, взросление – всё это непременно связано с инициацией, переходом в новую жизнь, желанием получить новый статус. Издревле инициация всегда сопровождалась праздничным ритуалом. Нередко долгим и мучительным.

Наверное, ожидание празднования Нового года - это та самая древняя инициация, которую мы достаем из пыльных чуланов столетий и, стряхнув с неё наносное современного быта, пытаемся приспособить к новой реальности.

Инициация может быть мучительной. Испытание суетой, подготовкой, добыванием денег, покупкой подарков, уборками-готовками, обжорством-пьянством, тяжёлым похмельем - да много чем. И только пройдя все эти полосы препятствий, можно вступать в Новый год с новыми надеждами. Может быть, даже глупыми.

Чехов писал: «По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать…» Но это если бы мы были рациональными. К сожалению, мифы в нашей голове лишают нас возможностей действительно что-то поменять здесь и сейчас, а не откладывать на последний день ушедшего года. Ведь так в ожидании особого дня мы не замечаем, как проходит жизнь. «Мы теряем года наши как звук», - это уже Моисей. Не стоит откладывать жизнь на потом. А уж если дал обещания – исполняй!

Всем - инициации полегче, а жизни - новой-преновой. Вместе изменим жизнь к лучшему.

С Новым годом!