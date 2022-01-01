В наступившем году изменение МРП, МЗП и ПМ повлекут за собой рост других важных для кошелька показателей: изменятся пенсии, социальные выплаты и зарплаты бюджетников. Каких еще новшеств ждать в 2022 году, читайте в обзоре ИА «NewTimes.kz».

Фото: ИА «NewTimes.kz»

Согласно информации министерства труда и социальной защиты населения РК, с 1 января 2022 года в Казахстане повысят прожиточный минимум (далее ПМ), месячный расчетный показатель (МРП), а также минимальную заработную плату (МЗП).

«С 1 января следующего года прожиточный минимум и месячный расчетный показатель будут индексированы на 5%. В результате их размеры составят 36 018 тенге и 3 063 тенге соответственно, размер минимальной зарплаты будет увеличен с 42,5 тыс тенге до 60 тыс тенге (рост на 41%)», – сообщили в Минтруда.

Отметим, что ранее в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране размеры ПМ и МРП были увеличены дважды, в общей сложности на 10%.

Медицинское страхование

Увеличение расходов казахстанцев на медстрахование также связан с предстоящим ростом МЗП.

Так, по новым расчетам, за наемного сотрудника работодатель будет платить 3% от его зарплаты, но не более 18 тыс тенге. Сами работники, в том числе работающие по договорам ГПХ, будут платить за себя 2% от дохода, но не более 12 тыс тенге. Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой – фиксированную сумму 4 200 тенге.

Единый совокупный платеж в городе возрастет до 3 тыс тенге, для сельчан – до 1 500 тенге. Самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП, или 3 тыс тенге. Из госбюджета продолжат оплачивать страховку 15 льготных категорий граждан, это свыше 11 млн человек. За каждого будут вносить свыше 3 500 тыс тенге в месяц.

Пенсия

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты в 2022 году установлен в размере 19 450 тенге. В 2021 году данный показатель составляет 18 524 тенге.

Минимальный размер пенсии в следующем году составит 46 302 тенге (в 2021 году – 43 272 тенге).

По информации Минтруда, в результате повышений в следующем году увеличатся доходы 5,1 млн казахстанцев, которые получают пенсии и пособия из госбюджета.

Стоит отметить, новость о том, что в Казахстане в 2022 году резко вырастут показатели порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений, резонировала массовым недовольством общественности и серьезным негодованием экспертной среды.

После чего в ЕНПФ сообщили, что величины порога минимальной достаточности рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются в соответствии с Законом «О республиканском бюджете». В связи с этим расчет размеров порога достаточности проводится ежегодно с учетом роста указанных показателей.

Вскоре после общественного ажиотажа президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений. Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы», – сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Пособия

Также ожидается увеличение размера пособий на детей.

Если в семье от одного до трех детей, то единовременное пособие на рождение составит 116 394 тенге. Многодетные семьи на рождение ребенка получат 192 969 тенге.

Далее до одного года будет начисляться ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Если родились близнецы, то пособие будет выплачиваться на каждого ребенка. Сумма зависит от того, работала ли мама до декретного отпуска или нет. Если нет, то на первого ребенка она получит 17 642 тенге, на второго ребенка – 20 859 тенге, на третьего ребенка – на 3 тыс тенге больше.

Многодетные получат 27 260 тенге. Если женщина работала последние два года и получала максимальный ежемесячный доход, то при выходе в декрет она получит полтора миллиона тенге.

Налоги

Недавно были подписаны президентом поправки в Налоговый кодекс РК, которые направлены на сокращение теневой экономики и поддержку добросовестного бизнеса.

В ведомстве заверили, что частные переводы физических лиц облагаться налогами не будут, подчеркнув, что в законодательстве разделены понятия «мобильный перевод» и «мобильный платеж».

«Мобильный платеж осуществляется в оплату товаров и услуг. Это приведет к корректному отражению доходов предпринимателей в налоговых декларациях. Фискализация мобильных платежей не предполагает появления нового налога для кого бы то ни было, а лишь направлена на исполнение бизнесом налоговых обязательств, предусмотренных действующим законодательством», – отметили в Минфине.

Что касается предпринимателей, то они, как и прежде, должны выдавать кассовый чек потребителю после получения мобильного платежа.

«Нормы, касающиеся мобильных платежей, вступят в силу с 1 марта 2022 года. Обмен данными по мобильным платежам, имеющим признаки предпринимательской деятельности, планируется только с 2025 года», – разъяснили в ведомстве.

Но помимо этого казахстанцев ожидает ряд изменений и в прочих сферах. К примеру, внедряется понятие «паспорта налогоплательщика», который будет размещаться налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в сфере общепита и торговли, в общедоступных местах и там, где находятся контрольно-кассовые машины.

Также внедряется понятие «налоговое мобильное приложение», через которое казахстанцам будет предоставляться информация о начисленных суммах по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства физических лиц или об имеющейся сумме налоговой задолженности, а также вручаться уведомления о сумме исчисленных налоговым органом налогов.

Расширяются обязанности банков второго уровня, которых обязали передавать сведения в налоговые органы, в частности, по физическим лицам, не состоящим на регистрационном учете в качестве ИП или лица, занимающегося частной практикой, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям.

Администрирование налога на Google: поправки предусматривают обязанность банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предоставлять уполномоченному органу информацию об итоговых суммах платежей и переводов за календарный год, осуществленных физическими лицами в пользу и в разрезе иностранных интернет-компаний.

Изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов: поправки предусматривают предоставление рассрочки по уплате налогов или плат на срок более одного года только под залог недвижимого имущества налогоплательщика или третьего лица, либо под банковскую гарантию.

Упрощается порядок прекращения деятельности плательщиков НДС: предусмотрен упрощенный порядок ликвидации к плательщикам НДС, которые, согласно данным налоговой отчетности, не осуществляли предпринимательскую деятельность в период срока исковой давности.

Применение контрольно-кассовых машин: в понятие «денежные расчеты» включены, в том числе расчеты с использованием мобильных платежей.

Представление налоговой отчетности: предусмотрено право налогового агента не представлять налоговую отчетность при отсутствии объектов налогообложения по КПН, удерживаемого у источника выплаты с дохода нерезидента.

Вычеты: кредитному товариществу предоставляется право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов) против сомнительных и безнадежных активов по предоставленным микрокредитам, а также вознаграждения по ним, за исключением активов, предоставленных взаимосвязанной стороне либо третьим лицам по обязательствам взаимосвязанной стороны.

Продлевается срок действия метода зачета НДС: поправками предусмотрено исключение из перечня товаров, импортируемых на территорию РК, по которым НДС уплачивается методом зачета, пестицидов, племенных животных всех видов и оборудования для искусственного осеменения, крупного рогатого скота живого, а также продление уплаты НДС на импортируемые товары методом зачета по средствам производства, которые отсутствуют на территории РК до 1 января 2025 года.

Налог на транспортные средства: с целью снижения затрат малого и среднего бизнеса в условиях пандемии предусмотрено отнесение малогабаритных фургонов к грузовым автомобилям с порядком налогообложения в зависимости от грузоподъемности. Так, транспортные средства категории «B» с максимальной разрешенной массой менее 3500 килограммов будут отнесены к грузовым автомобилям.

Налог на имущество: поправка предусматривает обложение кладовок, находящихся в многоквартирных жилых домах и используемых в личных целях, а также парковочное место.

Зарплаты

Как сообщили в Минтруда, увеличение МЗП обеспечит рост доходов 1,6 млн человек, которые работают во всех отраслях экономики.

В ведомстве пояснили, что в первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Кроме того, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.

Также правительством принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы.

Так, с 2020 года поэтапно повышена зарплата педагогов, к 2023 году она увеличится в два раза. В 2021 году начато поэтапное повышение зарплаты медицинских и социальных работников, в результате в течение четырех лет их зарплата также увеличится в два раза.

В Минтруда также сообщили, что с 2022 года будет увеличиваться заработная плата тех категорий работающих, которых повышение не затронуло. Это – архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие, порядка 588 тыс человек. В настоящее время идет подготовительная работа.

По данным ведомства, в общей сложности заработная плата повысится у порядка 1,2 млн гражданских служащих.

Вместе с тем в министерстве отметили, что в третьем квартале номинальные доходы казахстанцев по сравнению с 2020 годом выросли на 15,4%, а с учетом инфляции – на 6%.

«В третьем квартале 2021 года средняя зарплата достигла 243 667 тенге, что на 19% выше, чем в третьем квартале предыдущего года. При этом в реальном выражении рост заработной платы с учетом инфляции составил 9,8%», – сказали в Минтруда.

Документы

Увеличение размера месячного расчетного показателя также повлияет и на стоимость изготовления документов в 2022 году.

Получение паспорта казахстанцам обойдется в 24 504 тенге (8МРП).

Удостоверение личности – 613 тенге (0,2 МРП).

Водительские права – 3828 тенге (1,25 МРП).

Свидетельство о рождении – бесплатно, но в случае изменения, дополнения и восстановления документа – 1532 тенге (0,5 МРП).

Регистрация брака – 3063 тенге (1 МРП), повторная выдача свидетельства – 1532 тенге (0,5 МРП).

Подача на развод – 6126 тенге (2 МРП).