Чемпионат мира по версии АСВ JJ проходил с 27-го по 30 декабря в Москве. Два костанайца стали призерами турнира и обладателями денежных призов.

Герман ДЕККЕР, воспитанник старшего тренера Костанайской области по джиу-джитсу и грэпплингу Мурата Бермухамбетова, стал чемпионом мира в весовой категории 85 кг среди спортсменов до 21 года в разделе синих поясов.

Герман Деккер чемпион мира по джиу-джитсу в весе до 85 кг

Выиграл Деккер золото и в абсолютном весе, в той же возрастной категории.

- В полуфинале выиграл у россиянина удушающим приёмом. Финальная схватка была с очень опытным парнем из Киргизии. Проигрывал ему 2:1 и на последних секундах забрал 2 балла. Выиграл в итоге, но поединок был очень напряженный, - поделился впечатлениями чемпион мира по джиу-джитсу Герман Деккер.

В дивизионе пурпурных поясов среди мужчин в весовой категории до 75 кг удостоился серебра чемпионата мира Адлан МАДАЕВ.

Адлан Мадаев серебряный призёр чемпионата мира в весовой категории до 75 кг

Мадаев также воспитанник Бермухамбетова, но и сам является тренером в Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY.

- Провёл 4 схватки в весе до 75 кг, три из них выиграл по баллам. В финале счёт был равный 3:3, в дополнительное время уступил балл. Чуть позже с тем же соперником мы снова поборолись, но уже в абсолютной весовой категории. Там выиграл со счётом 4:2, - сказал серебряный призёр чемпионата мира по джиу-джитсу Адлан Мадаев.

В абсолютной весовой Мадаев прошёл сильного соперника из Японии, провёл 3 схватки, завоевал второе серебро кряду и к ним плюсом $600. Ещё $400 Адлан получил и за второе место в категории до 75 кг среди мужчин.

Адлан Мадаев завоевал два серебра чемпионата мира по джиу-джитсу в Москве

В возрастной категории Деккера денежный приз не был предусмотрен, но и он забрал свой бонус – $600, только уже в абсолютной весовой категории.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области