Простые правила, выполняя которые мы сделаем наше общество чуть лучше, наш город немного уютней, а людей менее безучастными и равнодушными

Новогодние праздники не располагают к пафосным словам о месте Казахстана в глобальном мире, о полувымышленных успехах и заслугах отдельных личностей. Этими речами по горло довольствовались в другие торжества. Новый год – это добрый, душевный, семейный праздник, без политической подоплёки. Поэтому, собираясь за новогодним столом, встречаясь с родными и близкими, говорят о простых вещах, желают простых человеческих ценностей: здоровья, достатка, мира и уюта в наших домах.

А понятие «дом» у каждого разное. У одних он начинается лишь от двери в свою квартиру, у другого – от подъезда и двора, третий считает домом весь город, в котором он живёт. От этого и зависит вклад, который каждый вносит в наш общий дом, его отношение к окружающим людям, поступки и мысли.

Такие интересные мысли пару лет назад попались мне в соцсети. Это фотография занимательного объявления, висящего в рядовом подъезде, провинциального, как наш, российского городка. В нём простые слова, адресованные соседям и прохожим, настолько запали в душу, что такие же теперь размещены и на дверях моего подъезда.

Приведу их для тех, кто возможно с нового года решил чуточку измениться и изменить мир вокруг себя, для тех должностных лиц, кто смотрит на наш город через призму карьерного роста и формализма, для тех новоиспеченных костанайцев, кто пока не считает город своим.

«Это мой город. И я могу сделать его лучше. Посадить цветы на балконе или сделать клумбу во дворе. Парковаться так, чтобы никому не мешать. Думать о других. Соблюдать ПДД и чистоту на улицах, во дворе, мыслях. Улыбаться и быть искренним. Есть вкусную и полезную еду. Телевизор заменить на посещение новых мест. Смотреть вокруг себя не через инстаграм. Отзываться на просьбы о помощи и помогать просто так, даже незнакомым. Не создавать лишнего мусора и не делать лишних покупок. Поменять дома лампы на светодиодные, а батарейки утилизировать в специальный контейнер. Целиться в урну бутылкой и ... попадать. Знакомиться и здороваться с соседями. Доносить пакет с мусором до контейнера. Чаще ездить на велосипеде, а если куда-то можно дойти пешком - идти пешком. Отказаться от полиэтиленовых пакетов и одноразовых стаканчиков. Помогать тем, кому сложно идти, уступать место тем, кому важнее. Путешествовать и возвращаться домой с идеями, как улучшить свой дом, двор, город. Не обвинять кого-то, а брать ответственность на себя и менять то, что не нравится. Делиться хорошим настроением, улыбаться прохожим и воплощать идеи в жизнь. Сделать это образом своей жизни - мой выбор. Всё в моих руках. Всё просто».

Не правда ли, простые, зачастую бытовые правила, выполняя которые мы сделаем наше общество чуть лучше, наш город немного уютней, а людей менее безучастными и равнодушными? И тогда наши дворы будут утопать в зелени и цветах, а не окурках и мусоре. Тогда праздник во дворе около новогодней ёлки станет традицией, а не чем-то сверхъестественным. Тогда желание быть полезным и активным будет идти от сердца, а не возможностей очередного гранта. Тогда каждый чиновник будет пропускать через себя любое свое решение во благо города, а не своего кармана.

Всё просто! С Новым годом, костанайцы!