Согласно действующему законодательству проверки органов государственно-архитектурного контроля невозможны без наличия жалоб, а на этапе строительства вероятность их поступления весьма низкая. К тому же ГАСК в приемке объектов в эксплуатацию не участвует.

Новый законопроект будет включать три важных шага:

Внедрение планового контроля объектов на всех этапах строительства и участие ГАСК в приемке объектов в эксплуатацию

Создание независимой государственной лабораторной службы для проведения лабораторного и технического обследования используемых материалов и качества выполненных работ

Реформы приведут к удорожанию

По мнению президента Казахстанской федерации недвижимости Ермека Мусрепова, создание новых контрольных органов непременно скажется на стоимости квадратных метров.

Ермек Мусрепов. Фото: inbusiness.kz

- Я не отрицаю, что контроль нужен. Но это должен быть оптимальный контроль, а не целая цепочка. Новые дополнительные контролирующие органы тоже не будут выдавать заключения бесплатно. Важно сделать квадратные метры дешевле. Потому что стоимость сегодня перегрета и не соответствует оптимальному спросу населения. И вряд ли новые органы контроля здесь помогут - они сделают процесс проверки более длительным. Конечно, никто не отрицает, что есть недобросовестные застройщики, которые сдают жилье с недоделками. Некоторые из них строят жилье по госпрограммам.

Зачем изобретать велосипед?

Но я считаю, что правильнее усилить контроль в лице одного имеющегося ведомства — например, в лице ГАСК. Конечно, не стоит забывать и о коррупционном факторе. Коррупционные издержки негласно закладываются застройщиками в стоимость строительства. И чтобы снизить коррупцию в этой сфере, надо следить непосредственно за проверяющими, - утверждает Мусрепов.

Экономист Асет Наурызбаев также считает, что надзор за качеством строительства, конечно, должен быть, но для этого не нужно создавать новые лаборатории.

Асет Наурызбаев, фото с сайта kapital.kz

- В свое время было принято решение, что надзор главным образом ведется собственником. А в процессе строительства собственником является застройщик. Коррупционные возможности в некоторых случаях позволяют застройщикам не доделывать работу как положено. Вроде бы мы пришли к закону, в рамках которого проверки в этой отрасли проводят саморегулируемые организации (СРО) в лице Союза строителей Казахстана. Таким образом, отрасль сама себя регулирует. Если же министра Атамкулова что-то в работе организации не устраивает, он должен менять закон о СРО, а не создавать новые ведомства. Сейчас мы видим, что он хочет создать новый потенциально коррупционный канал, меняя концепцию на ходу.

Беда в том, что в нашей стране принимается очень много законов. Но чтобы нормально работать, существующей законодательной базы более чем достаточно. Тем не менее каждый министр тянет к законодательству свои ручонки, пытаясь под себя нарисовать новый закон и создать новые институты, которых не было раньше.