Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нас в следующем году.

Каких целей, поставленных 365-ю днями ранее, вы достигли, какие галочки в мысленном блокноте проставили? Поблагодарите себя за кажое достижение. И мы к вам присоединимся. Потому что гордиться надо каждым сделанным шагом, хвалить себя за каждый выполненный пункт плана (даже если его не было).

Каждый день мы старались для вас, пусть иногда и кажется, что делаем мы все только для себя. Пусть временами вы не согласны с нами, а мы с вами, но каждый день мы в редакции думаем о наших читателях и стараемся создавать интересные новости. Мы хотим, чтобы вы, как и прежде, забегали на наши странички, проверяли, что же еще случилось за эти часы в нашем городе и регионе. И, конечно же, оставляли свои комментарии.

Чего вы хотите достичь в 2022-м году, какие недостижимые мечты воплотить в реальность? Пусть они все сбудутся, мы искренне желаем вам этого. И мы также, обещаем, составим план изменений и достижений на новый год, чтобы вы хотели возвращаться к нам снова и снова.

А теперь переходим от лирики к реальности. Фейерверком в этом году нас не порадуют, но разве это причина, чтобы не выйти к праздничной елке в новогоднюю ночь? В 19.00 в центре, у областного акимата, костанайцев ожидает конкурсная программа «Жақындап қалған жаңа жыл», а уже через час, в 20.00, шоу–программа «Что за лев этот тигр?».

Потом можно забежать домой погреться, выпить шампанского и с новыми силами в первые минуты нового года вновь выйти в город и создать праздничное настроение самим. Ведь кто, если не мы? Включайте музыку, водите хороводы, зажигайте бенгальские огоньки. Даже если до центра вам далеко, почему не сделать это прямо в своем дворе? Хватайте соседей, вышедших запустить салют, и пускайтесь с ними в пляс! В новогоднюю ночь вам никто не откажет, мы уверены.

И, конечно же, мы ждем ваших фото, видео и коротких рассказов в этой ветке. Поделитесь своим праздничным настроеним с теми, кому грустно, отправьте яркие огоньки своих елок. И пусть ваш следующий год будет таким же ярким!