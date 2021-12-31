Победителем 10-го сезона вокального шоу «Голос» стал вокалист из Кыргызстана Александр Волкодав из команды Пелагеи. Финал проекта транслировался вечером в четверг в прямом эфире Первого канала, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТАСС.

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Волкодав получил предпочтение 53,3% телезрителей.

В итоговом голосовании его соперником был Алишер Каримов из команды Александра Градского, который стал серебряным призером сезона.

Также в финале принимали участие Ернар Садирбаев из команды Димы Билана и Элина Пан, которую обучал Леонид Агутин.

Победитель получил в качестве награды сертификат на запись собственной песни.

Для награждения на сцену вышел главный продюсер развлекательных и музыкальных программ Первого канала Юрий Аксюта.

«Сегодня я всех поздравляю с наступающим Новым годом, с наступающим новым «Голосом» в следующем году и, конечно же, я поздравляю нашего нового победителя. Саша Волкдав, эта твоя награда заслужена», — сказал он.

Аксюта отметил, что юбилейный десятый проект был не только ярким, но и трагическим.

«Пока жива музыка, Александр Борисович всегда будет с нами и не оставит без поддержки своих учеников», — сказал ведущий шоу перед выступлением Алишера Каримова, ученика Александра Градского.

Приветственный номер — дуэт ученика и наставника был выполнен Каримовым с использованием записи исполнения легендарной песни «Как молоды мы были» народным артистом РФ Александром Градским.

Песня на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой принесла широкую известность Градскому в 1976 году.

Певец и композитор народный артист России Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов.

Проект «Голос» на Первом канале, в котором несколько лет в качестве наставника конкурсантов выступал Градский, посвятили памяти музыканта.

Судьбу команды Градского после его ухода из жизни решали зрители. Кресло маэстро в память о нем создатели шоу «Голос» решили не убирать.

Из восьми полуфиналистов вокального проекта «Голос России» в финал вышли четыре участника. Среди них два казахстанца — Алишер Каримов и Ернар Садирбаев.

В финал шоу «Голос России» также пробились кыргызстанец Александр Волкодав из команды Пелагеи и представительница команды Леонида Агутина россиянка Элина Пан.

Музыкальное шоу «Голос» — российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах.

Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из нескольких этапов, включая слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. Ведущим шоу является Дмитрий Нагиев.