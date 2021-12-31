Очередное слушание по уголовному делу против бывшего сотрудника департамента полиции Костанайской области Руслана КЛЫШЕВА прошло 30 декабря.

Клышев обвиняется в том, что в ночь с 7 на 8 марта застрелил из ружья своего одноклассника Ермека Омарова. Конфликт произошел в WhatsApp-чате Kosta-Rica, в котором состоят больше десяти участников, на почве "неприязни к лицам цыганской национальности", как сказано в официальном обвинении. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ни потерпевший, ни подсудимый не имеют отношения к цыганам.

Еще одного участника этого чата допросили 30 декабря в суде в качестве свидетеля.

Но сначала показания дала супруга подсудимого Айжан КЛЫШЕВА. Она сообщила, что сейчас проживает в Нур-Султане и воспитывает троих детей: 10-ти, 5-ти лет и 6-ти месяцев.

- В ночь с 7-го на 8 марта мы уснули около 12 ночи, до этого я гуляла с подругами, но в 18.00 была уже дома, Руслан сидел с детьми, - пояснила в суде Клышева. - Ночью я проснулась, позвала Руслана, но его не было, я позвонила ему на сотовый. Он сказал, что уехал на охоту, но утром вернется, потому что мы планировали вместе отметить праздник. Я была спокойна. Еще через какое-то время я проснулась от того, что меня разбудил Руслан со словами: "Айжан,вызывай скорую! Я стрелял в человека!" Я была в оцепенении. Когда дозвонилась до скорой, мне сказали, что на этот адрес ее уже вызвали...

По словам Клышевой, она вышла на улицу и увидела там нескольких мужчин, много машин, ружье стояло во дворе. Свидетельница сообщила, что знала Ермека Омарова, но видела его всего два раза. Вечером 7 марта слышала, как муж включает голосовые сообщения, и узнала его голос, но суть конфликта не поняла. Руслан был единственным ребенком, поэтому заботился о больной матери. Иногда неделями жил у мамы, даже дети знали, что он у ажеки, и понимали, почему отца нет дома. Своего мужа Клышева охарактеризовала как спокойного семьянина, неконфликтного.

Такую же характеристику дал подсудимому второй свидетель, участник чата Kosta-Rica Нуржан АБИЛОВ. Он сообщил, что не был активным участником чата, не написал туда ни одного сообщения, но после случившегося все перечитал и переслушал.

- Считаю, что этот конфликт спровоцировал Ермек Омаров, - пояснил свидетель. - Он выделялся среди нас всех, был не в меру активным, постоянно рассказывал, как посещает кафе, клубы, любил азартные игры. Он работал стоматологом, моя жена - тоже, поэтому немного знала его. Он всегда искал конфликты, на него жаловались из-за плохо сделанных зубов. Из-за того образа жизни, который он вел - пил, гулял, посещал клубы, он постоянно нуждался в деньгах. Я лично знаю пенсионера, у которого он занял 130 000 тенге и не отдает уже лет 5. Пару раз звонил мое жене, просил занять деньги, но я сказал, чтоб она этого не делала, потому что он не отдаст.

По мнению Абилова, конфликт возник не на национальной почве и не на почве неприязни к цыганам, а из-за характера Омарова. До этого у него был конфликт с другим участником чата.

- Был конфликт с Булатом в этом же чате, - уточнил свидетель. - Омаров тоже грозился приехать, разобраться, но дело ограничилось перепиской в чате. Еще я слышал, что он избил мать другого своего одноклассника, друга детства, просто приехал и избил. Вот такой он был человек - конфликтный, цеплялся к мелочам. Руслана знаю как порядочного человека, семьянина, он не пил, не курил. Благодаря ему и я бросил курить. Он посоветовал мне книгу, после прочтения которой я не курю уже 8 лет.

Характеристику спокойного семьянина дал Клышеву и его сосед Айрат МИНГАЗОВ. Ночью 8 марта он возращался домой, увидел суету вокруг дома, потом - лежащего на земле человека.

- Ко мне подошел мужчина - как я потом понял, это был Чайка, - сказал свидетель в суде. - Он попросил сигарет и сказал, что его друга застрелил мужчина, который живет за желтыми воротами. Я подумал, что Руслан не мог, он же полицейский, но переспросил: "Руслан что ли?" Чайка ответил, что не знает.

Мингазов отметил, что с Клышевым близко не общался, но конфликтных ситуаций ни у него, ни у других соседей с ним не было. Клышев всегда вел себя спокойно, был хорошим семьянином.

Допрос свидетелей продолжается.

Фото - кадры из видеотрансляции